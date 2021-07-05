Мяч ЕВРО-2020 — для ленинградских детей

«Чудо бывает в нашей жизни и это чудо приходит к нам в детскую областную больницу. Этот мяч — «большая таблетка радости». Это символ спорта и здоровья, который в нашу больницу передали для всех детишек Ленинградской области», — прокомментировал главный врач Ленинградской областной детской клинической больницы Александр Окунев, принимавший спортивный подарок.

«Этот мяч, символ события мирового масштаба — возможность для каждого прикоснуться к спорту и здоровому образу жизни. Мы рады передать его нашим детям», — добавил директор спортивной школы «Ленинградец» Игорь Наумов.

Как отметили в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области, для 47 региона стать хранителями мяча ЕВРО-2020 — большая честь и ответственность. Сейчас Ленинградская область уделяет серьезное внимание развитию спорта, в том числе самого массового вида — футбола.