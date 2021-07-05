Награждены почетным знаком «Гатчина – город воинской славы»

Согласно
положению, ежегодно почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» можно
награждать не более трех человек. В этом году в установленные сроки в комиссию
по рассмотрению ходатайств о награждении поступило три заявления. И все три
депутаты решили поддержать.
За
большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Гатчине, обучение и
воспитание подрастающего поколения почетным знаком «Гатчина - город воинской
славы» награжден Олег Дмитриевич Баканов - дин из самых талантливых
тренеров Гатчинской детско-юношеской спортивной школы № 1, мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России, с 2012 года президент Федерации лёгкой атлетики Ленинградской
области. Олег Дмитриевич подготовил семь мастеров спорта России, 10 его воспитанников
неоднократно входили в состав юношеской и юниорской сборной России по легкой
атлетике, завоёвывая победы и призовые места, прославляя Гатчину и своего
тренера.
За
большой личный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения, в
становление и развитие местного самоуправления города Гатчины почетный знак «Гатчина
– город воинской славы» будет вручен Римме Наумовне Ковалёвой. Она родилась
и всю жизнь прожила в Гатчине. 42 года проработала в учреждениях образования:
21 год – музыкальным воспитателем, 21 год – заведующей сначала детского сада №
19, затем «Центра развития ребенка – детский сад № 26». За значительные успехи
в области образования и воспитания имя Риммы Наумовны занесено в энциклопедию
«Лучшие люди России». Также Римма Наумовна Ковалёва была депутатом совета
депутатов города Гатчины четырех созывов – с 1996 по 2014 годы.
Еще
одним обладателем почетной награды за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие города Гатчины стал Николай Тихонович
Маслов.Он начал свою трудовую деятельность в 1975 году в Гатчине на опытном
заводе бумагоделательного машиностроения имени С.Рошаля мастером, старшим
мастером, заместителем директора. С 1988 по 2000 г. занимал должность директора
АОО «Завод имени С. Рошаля». Во времена его руководства был построен
физкультурно-оздоровительный комплекс в Мариенбурге, три многоквартирных дома,
обустроена заводская поликлиника. С 2000 по 2010 год Николай Тихонович работал
в органах местного самоуправления – в администрации Гатчины, затем Гатчинского
муниципального района. А сегодня он
продолжает принимать активное участие в общественной жизни Гатчины.
Торжественной
вручение наград пройдет во время празднования Дня города Гатчины.