Награждены почетным знаком «Гатчина – город воинской славы»

Согласно положению, ежегодно почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» можно награждать не более трех человек. В этом году в установленные сроки в комиссию по рассмотрению ходатайств о награждении поступило три заявления. И все три депутаты решили поддержать.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Гатчине, обучение и воспитание подрастающего поколения почетным знаком «Гатчина - город воинской славы» награжден Олег Дмитриевич Баканов - дин из самых талантливых тренеров Гатчинской детско-юношеской спортивной школы № 1, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, с 2012 года президент Федерации лёгкой атлетики Ленинградской области. Олег Дмитриевич подготовил семь мастеров спорта России, 10 его воспитанников неоднократно входили в состав юношеской и юниорской сборной России по легкой атлетике, завоёвывая победы и призовые места, прославляя Гатчину и своего тренера.

За большой личный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения, в становление и развитие местного самоуправления города Гатчины почетный знак «Гатчина – город воинской славы» будет вручен Римме Наумовне Ковалёвой. Она родилась и всю жизнь прожила в Гатчине. 42 года проработала в учреждениях образования: 21 год – музыкальным воспитателем, 21 год – заведующей сначала детского сада № 19, затем «Центра развития ребенка – детский сад № 26». За значительные успехи в области образования и воспитания имя Риммы Наумовны занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Также Римма Наумовна Ковалёва была депутатом совета депутатов города Гатчины четырех созывов – с 1996 по 2014 годы.

Еще одним обладателем почетной награды за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины стал Николай Тихонович Маслов.Он начал свою трудовую деятельность в 1975 году в Гатчине на опытном заводе бумагоделательного машиностроения имени С.Рошаля мастером, старшим мастером, заместителем директора. С 1988 по 2000 г. занимал должность директора АОО «Завод имени С. Рошаля». Во времена его руководства был построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Мариенбурге, три многоквартирных дома, обустроена заводская поликлиника. С 2000 по 2010 год Николай Тихонович работал в органах местного самоуправления – в администрации Гатчины, затем Гатчинского муниципального района. А сегодня он продолжает принимать активное участие в общественной жизни Гатчины.

Торжественной вручение наград пройдет во время празднования Дня города Гатчины.