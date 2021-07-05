«Поезд Победы» вновь приедет в Гатчину

Жители Гатчины смогут
посетить экспозицию с 13 по 15 июля, Кингисеппа — с 16 по 18 июля, Волхова — с
19 по 21 июля, а Тихвина — с 22 по 24 июля.
Возвращение уникальной
экспозиции, рассказывающей о том, какой ценой советским солдатам досталась
победа в Великой Отечественной войне, в Ленинградскую область состоялось
благодаря обращению губернатора региона Александра Дрозденко в адрес президента
России Владимира Путина с просьбой возобновить маршрут «Поезда Победы».
Многочисленные просьбы поступали от жителей Ленинградской области — их
принимали и обрабатывали специалисты ЦУР, чтобы затем передать главе региона.
«Поезд Победы» состоит из
8 вагонов, каждый из которых — это отдельная инсталляция: окоп, жизнь
блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена
допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли
военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет — концлагерь.
Часть экспозиции поезда
напоминает о том, что ради победы трудились не только солдаты и медики, но и
ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения
раненых в полевых условиях.
Сопровождает экспозицию
закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении
актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.