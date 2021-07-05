«Поезд Победы» вновь приедет в Гатчину

Жители Гатчины смогут посетить экспозицию с 13 по 15 июля, Кингисеппа — с 16 по 18 июля, Волхова — с 19 по 21 июля, а Тихвина — с 22 по 24 июля.

Возвращение уникальной экспозиции, рассказывающей о том, какой ценой советским солдатам досталась победа в Великой Отечественной войне, в Ленинградскую область состоялось благодаря обращению губернатора региона Александра Дрозденко в адрес президента России Владимира Путина с просьбой возобновить маршрут «Поезда Победы». Многочисленные просьбы поступали от жителей Ленинградской области — их принимали и обрабатывали специалисты ЦУР, чтобы затем передать главе региона.

«Поезд Победы» состоит из 8 вагонов, каждый из которых — это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет — концлагерь.

Часть экспозиции поезда напоминает о том, что ради победы трудились не только солдаты и медики, но и ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых условиях.

Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.