«Сказка о космосе» гатчинской школьницы

Традиционно
в конкурсе «Моя страна – моя Россия» принимают участие молодые люди в возрасте
от 14 до 35 лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического
развития России. В этом году возможность участвовать в конкурсе впервые
получили дети до 13 лет. Конкурс был посвящен науке, технологиям и космосу. Для
младших конкурсантов создали специальную номинацию «Сказки о космосе», которую
поддержал партнер конкурса – госкорпорация «Роскосмос». Свои рисунки,
творческие проекты и сказки на космическую тему представили 10622 участника из
78 регионов России, а также из Великобритании, Польши, Исландии и Киргизии.
Самой юной участнице, создавшей «космическую» аппликацию, было пять лет.
Итоги специальной номинации «Сказки о космосе» подвели 2-го июля.
Победителями стали 100 ребят из разных регионов России. От Ленинградской области победили трое: 11-летняя Милана Гедуева из
Гатчины (рисунок «Дивный сад на Марсе»), 13-летний Виктор Сет Луханин из
Всеволожского района (сказка «Почему мигают
звёзды») и 12-летний Рома Ионов (сказка «Мой папа на экзопланете»).
В качестве
приза юные победители получат подарки от конкурса, а авторы лучших работ в
возрасте от 11 до 13 лет станут участниками «Междисциплинарной проектной школы»
в «Артеке». Уже в августе «Артек»
откроет свои двери для юных выпускников всероссийского конкурса «Моя страна –
моя Россия», в том числе для победителей специальной номинации «Сказки о
космосе».
Самые яркие творческие работы ребят будут представлены
в осеннем сборнике конкурса «100 сказок о космосе».