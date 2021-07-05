«Сказка о космосе» гатчинской школьницы

«Сказка о космосе» гатчинской школьницы

Ученица художественного отделения Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова Милана Гедуева вошла в число победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Рисунок 11-летней Миланы был признан одним из лучших в номинации «Сказки о космосе». В качестве приза юная художница получила путевку в «Артек».

Рубрики : Культура     05 Jul 2021

Традиционно в конкурсе «Моя страна – моя Россия» принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического развития России. В этом году возможность участвовать в конкурсе впервые получили дети до 13 лет. Конкурс был посвящен науке, технологиям и космосу. Для младших конкурсантов создали специальную номинацию «Сказки о космосе», которую поддержал партнер конкурса – госкорпорация «Роскосмос». Свои рисунки, творческие проекты и сказки на космическую тему представили 10622 участника из 78 регионов России, а также из Великобритании, Польши, Исландии и Киргизии. Самой юной участнице, создавшей «космическую» аппликацию, было пять лет.

Итоги специальной номинации «Сказки о космосе» подвели 2-го июля. Победителями стали 100 ребят из разных регионов России. От Ленинградской области победили трое: 11-летняя Милана Гедуева из Гатчины (рисунок «Дивный сад на Марсе»), 13-летний Виктор Сет Луханин из Всеволожского района (сказка «Почему мигают звёзды») и 12-летний Рома Ионов (сказка «Мой папа на экзопланете»).

В качестве приза юные победители получат подарки от конкурса, а авторы лучших работ в возрасте от 11 до 13 лет станут участниками «Междисциплинарной проектной школы» в «Артеке». Уже в августе «Артек» откроет свои двери для юных выпускников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в том числе для победителей специальной номинации «Сказки о космосе».

Самые яркие творческие работы ребят будут представлены в осеннем сборнике конкурса «100 сказок о космосе».

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