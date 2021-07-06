6-летний мальчик упал с 4 этажа

4-го июля в гатчинскую полицию поступил звонок от жителя Нового Света, который сообщил, что из окна соседей на четвертом этаже выпал ребенок. На место происшествия вызвали «скорую», прибыли патрульные, сотрудник отделения по делам несовершеннолетних и следователь СКР. Установили причину падения: мальчик выдавил москитную сетку и упал вниз. С сочетанными травмами ребенок в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.

В семье – четверо детей. Старшему – 15 лет, девочке – восемь, и у пострадавшего Максима есть брат-близнец. Семья неполная, 33-летняя мать одна ухаживает за детьми с инвалидностью.