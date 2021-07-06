Открытая футболу Гатчина

Чемпионат проводится при поддержке Московского Кредитного банка и АНО «Открытые Сердца». Участники соревнований - молодые люди, поддерживающие активный образ жизни из Гатчины, Гатчинского, Волосовского, Лужского, Ломоносовского районов и г. Санкт-Петербурга.

Четырнадцать команд разбиты на две группы, где по круговой системе разыгрывают между собой выход в финальную стадию соревнований. А дальше в играх на вылет и решится судьба чемпионского титула.

Для всех любителей футбола и болельщиков команд вход на стадион свободный (Гатчина, ул. Рощинская, 5). Игры проходят преимущественно по воскресеньям с 10.00 до 13.00, с июня по август.

Магазин воды QWERTY предоставляет во время проведения соревнований бесплатно воду.

Подробную информацию можно узнать у организаторов соревнования: Федерации футбола «Свободный Город», группа в ВК / Федерация Свободный Город / https://vk.com/gatchinafreecity или по телефону: 8 904 602 70 73 Константин.