Открытая футболу Гатчина

Чемпионат
проводится при поддержке Московского Кредитного банка и АНО «Открытые Сердца». Участники
соревнований - молодые люди, поддерживающие активный образ жизни из Гатчины,
Гатчинского, Волосовского, Лужского, Ломоносовского районов и г.
Санкт-Петербурга.
Четырнадцать
команд разбиты на две группы, где по круговой системе разыгрывают между собой
выход в финальную стадию соревнований. А дальше в играх на вылет и решится судьба
чемпионского титула.
Для
всех любителей футбола и болельщиков команд вход на стадион свободный (Гатчина,
ул. Рощинская, 5). Игры проходят преимущественно
по воскресеньям с 10.00 до 13.00, с июня по август.
Магазин
воды QWERTY предоставляет во время проведения соревнований бесплатно воду.
Подробную
информацию можно узнать у организаторов соревнования: Федерации футбола «Свободный
Город», группа в ВК / Федерация Свободный Город / https://vk.com/gatchinafreecity или
по телефону: 8 904 602 70 73 Константин.