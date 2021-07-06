По району на автомотрисе

В Тайцах было принято решение об асфальтировании подъезда к переезду со стороны улицы Советской, уборке старых шпал, расположенных в полосе отвода, демонтаже сараев и опоры узла связи вблизи вокзала, оборудовании пешеходного перехода через железнодорожные пути у магазина, а также об установке двухсторонних поручней на пандусах.

В Елизаветино жители жалуются на недоступность пешеходного перехода - проход по нему перекрывают составы поездов. Было поручено установить регулярный мониторинг за фактами остановки составов, препятствующих прохождению пешеходов, для принятия дальнейших решений.

По результатам осмотра станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская администрация Гатчинского района взяла на контроль покраску подземного перехода, стены которого регулярно портят вандалы, а представители ОЖД обещали отремонтировать ступени главного крыльца центрального вокзала.

У железнодорожного переезда (у «Вимоса») будет отремонтирован настил через пути для пешеходов. Возможность обустройства настила на другой стороне взято ОЖД «на карандаш» и будет рассмотрено по окончании благоустройства в рамках проекта «Аэропарк», когда до переезда будет обустроена пешеходная дорожка.

На остановочном пункте Мариенбург участники встречи договорились, что после окончания капитального ремонта платформы прилегающий земельный участок будет передан в субаренду городу для обустройства тротуара до Сокколовского шоссе. Также ОЖД будет направлен для согласования проект обустройства автомобильной дороги, связывающей Мариенбург и Аэродром, минуя железнодорожные пути. Администрации было поручено обустроить дополнительное освещение на переезде в створе улицы Рыбакова.

На железнодорожной станции Гатчина-Варшавская особое внимание было уделено привокзальной площади. Руководители обсудили ненадлежащий облик торговой площади и договорились, что администрация разработает проект благоустройства и требования к облику торговых павильонов, с учетом которых ОЖД подготовит типовой договор субаренды, который будет регламентировать хозяйствующим субъектам внешний вид павильонов. Также по поручению главы районной администрации на площади проводятся работы по очистке колодца ливневой канализации.

Кроме того, будет совместно отремонтирован железнодорожный переезд напротив «Буревестника».

На контроль взят вопрос покоса полос отвода железнодорожных путей вблизи станций Гатчина-Пассажирская-Балтийская и остановочного пункта Мариенбург.

- Территория Гатчинского района представляет собой разветвленную сеть железнодорожных путей, что решает задачи логистики и развития нашего района. Вместе с этим остаются вопросы содержания территории вдоль железнодорожных путей, безопасности переездов и переходов. Сегодня совместно с руководством ОЖД мы обсудили ряд важных задач. Благодарим за конструктивный диалог, - сказала Людмила Нещадим.

Пресс-служба администрации Гатчинского района

Фото Службы корпоративных коммуникаций ОЖД