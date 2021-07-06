Промышленные зоны должны быть привлекательными

Промышленно-складская зона «Торфяное – Пригородный» состоит из 36 участков: четыре участка на северной стороне и 32 – на южной. Из них 20 участков находятся в собственности, 12 – в аренде, еще по четырем участкам договоры аренды были расторгнуты по разным причинам.

В ходе рабочей поездки Людмила Нещадим обсудила с главой администрации Новосветского поселения Еленой Огневой необходимость наведения порядка на данной территории в части внешнего облика промышленной зоны, ответственности арендаторов и собственников за вывоз мусора и окашивание территории.

- Резиденты промышленно-складской зоны «Торфяное – Пригородный» должны соблюдать Правила благоустройства территории. Для этого местной власти необходимо проводить системную работу и налаживать активный диалог. Особенно это касается тех промзон, которые входят в состав населенных пунктов. Тем более, что дорога Гатчина – Куровицы – Вырица является одними из въездных ворот в Гатчину, и здесь должен быть порядок, - сказала Людмила Нещадим.

Со своей стороны, администрации Новосветского поселения и Гатчинского района сформулировали для себя задачи, которые находятся в их зоне ответственности. На территории промзоны имеются в наличии свободные участки, которые пока не привлекательны для резидентов из-за отсутствия инфраструктуры, нормальных дорог, подъездов, не решены проблемы водоснабжения и водоотведения. Поэтому сегодня речь идет о необходимости инвентаризации всех земельных участков и их фактического использования, создании актуальной топосъемки и проекта планировки территории южной части промзоны и линейных объектов ее северной части, в том числе для организации дополнительного въезда.

- Наша задача сделать промышленные зоны Гатчинского района привлекательными для инвесторов. Это напрямую влияет на доходную часть бюджета. Кроме этого, развитая промзона позволяет создавать новые рабочие места, что также крайне важно, - добавила Людмила Нещадим.



