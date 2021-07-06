Промышленные зоны должны быть привлекательными

Промышленно-складская
зона «Торфяное – Пригородный» состоит из 36 участков: четыре участка на северной
стороне и 32 – на южной. Из них 20 участков находятся в собственности, 12 – в
аренде, еще по четырем участкам договоры аренды были расторгнуты по разным
причинам.
В
ходе рабочей поездки Людмила Нещадим обсудила с главой администрации
Новосветского поселения Еленой Огневой необходимость наведения порядка на
данной территории в части внешнего облика промышленной зоны, ответственности
арендаторов и собственников за вывоз мусора и окашивание территории.
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Резиденты промышленно-складской зоны «Торфяное – Пригородный» должны соблюдать
Правила благоустройства территории. Для этого местной власти необходимо
проводить системную работу и налаживать активный диалог. Особенно это касается
тех промзон, которые входят в состав населенных пунктов. Тем более, что дорога
Гатчина – Куровицы – Вырица является одними из въездных ворот в Гатчину, и
здесь должен быть порядок, - сказала Людмила Нещадим.
Со
своей стороны, администрации Новосветского поселения и Гатчинского района
сформулировали для себя задачи, которые находятся в их зоне ответственности. На
территории промзоны имеются в наличии свободные участки, которые пока не
привлекательны для резидентов из-за отсутствия инфраструктуры, нормальных
дорог, подъездов, не решены проблемы водоснабжения и водоотведения. Поэтому сегодня
речь идет о необходимости инвентаризации всех земельных участков и их
фактического использования, создании актуальной топосъемки и проекта планировки
территории южной части промзоны и линейных объектов ее северной части, в том
числе для организации дополнительного въезда.
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Наша задача сделать промышленные зоны Гатчинского района привлекательными для
инвесторов. Это напрямую влияет на доходную часть бюджета. Кроме этого,
развитая промзона позволяет создавать новые рабочие места, что также крайне
важно, - добавила Людмила Нещадим.