Просим присвоить почетное звание - посмертно

Игорь Викторович воспитал не одно поколение футболистов, многие из которых из 10-летних юнцов стали достойными не только спортсменами, но и семьянинами, профессионалами в своём деле, активными жителями поселения. «Адреналин», «Шериф», «ССП» - командный путь футболистов Сусанинского поселения, который провёл Игорь Клопов. Дорога, по которой вёл инструктор-наставник своих воспитанников, всегда была вне политики, но глубоко патриотична, всегда была справедлива и дружественна соперникам, всегда была в рамках спортивного поведения и шла к победе.

Также такие соревнования как, «Папа, мама, я – спортивная семья», настольный теннис, пулевая стрельба, мини-футбол, лыжные гонки, трейл «Сусанинская тропа», спартакиада поселений, молодёжный турслёт - то немногое, что составляло спортивный облик Сусанинского поселения. Участники мероприятий с благодарностью вспоминают умение Игоря Викторовича не только организовать соревнование, но и провести его. Роль ведущего, несомненно, была его призванием.

Поселение потеряло зажигательного ведущего, организатора помощи попавшим в беду, участника благотворительных акций, председателя молодежного совета, сторонника поискового движения, певца и неподражаемого актера театра «Добрые сердца» Сусанинского культурно-досугового центра.

В ознаменование светлой памяти об этом энергичном и жизнерадостном человеке общественники, спортивное сообщество, представители молодёжного актива, волонтеры обратились к главе МО «Сусанинское сельское поселение» М.С. Артемьеву с ходатайством о присвоении Игорю Викторовичу Клопову звания «Почетный житель муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» за большой трудовой и общественный вклад в развитие спорта, культуры, молодёжной политики и нравственно-патриотического воспитания на территории МО «Сусанинское сельское поселение» (посмертно).

Обращение жители подготовили в соответствии с Положением о звании «Почетный житель муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утверждённом решением Совета депутатов №340 от 18.06.2014.