Просим присвоить почетное звание - посмертно

Игорь Викторович
воспитал не одно поколение футболистов, многие из которых из 10-летних юнцов
стали достойными не только спортсменами, но и семьянинами, профессионалами в
своём деле, активными жителями поселения. «Адреналин», «Шериф», «ССП» -
командный путь футболистов Сусанинского поселения, который провёл Игорь Клопов.
Дорога, по которой вёл инструктор-наставник своих воспитанников, всегда была
вне политики, но глубоко патриотична, всегда была справедлива и дружественна
соперникам, всегда была в рамках спортивного поведения и шла к победе.
Также такие
соревнования как, «Папа, мама, я – спортивная семья», настольный теннис,
пулевая стрельба, мини-футбол, лыжные гонки, трейл «Сусанинская тропа»,
спартакиада поселений, молодёжный турслёт - то немногое, что составляло
спортивный облик Сусанинского поселения. Участники мероприятий с благодарностью
вспоминают умение Игоря Викторовича не только организовать соревнование, но и
провести его. Роль ведущего, несомненно, была его призванием.
Поселение потеряло
зажигательного ведущего, организатора помощи попавшим в беду, участника
благотворительных акций, председателя молодежного совета, сторонника поискового
движения, певца и неподражаемого актера театра «Добрые сердца» Сусанинского
культурно-досугового центра.
В ознаменование светлой
памяти об этом энергичном и жизнерадостном человеке общественники, спортивное
сообщество, представители молодёжного актива, волонтеры обратились к главе МО
«Сусанинское сельское поселение» М.С. Артемьеву с ходатайством о присвоении Игорю
Викторовичу Клопову звания «Почетный житель муниципального образования
«Сусанинское сельское поселение» за большой трудовой и общественный вклад в
развитие спорта, культуры, молодёжной политики и нравственно-патриотического
воспитания на территории МО «Сусанинское сельское поселение» (посмертно).
Обращение жители
подготовили в соответствии с Положением о звании «Почетный житель муниципального
образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района
Ленинградской области», утверждённом решением Совета депутатов №340 от
18.06.2014.