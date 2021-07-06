В Вырицкой поликлинике начался ремонт

Ремонт продлится 3 года, сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ. На первом этапе будет отремонтирована одноэтажная пристройка к зданию поликлиники, где ранее располагались отделение Почты России и магазин. После окончания работ здесь расположится педиатрическое отделение с отдельным входом и Вырицкая подстанция скорой медицинской помощи.

При составлении обоснования проекта ремонта здания поликлиники Вырицкой РБ были учтены требования, предъявляемые к медицинским организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи: упорядочение потоков пациентов и минимизация их пересечений, создание комфортной среды, доступной навигации и т.д.

В 2022 году ремонт будет продолжен в основном, 3-этажном здании поликлиники. Кроме внутренних помещений, будут ремонтироваться кровля и инженерные сети.

На 2023г. планируется завершение работ, включая обновление фасада здания.

Также на ближайшие три года запланировано приобретение офисной и медицинской мебели, обновление физиотерапевтического оборудования и другой медицинской техники.