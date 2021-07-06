В Вырицкой поликлинике начался ремонт

Ремонт продлится 3
года, сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ. На первом этапе будет
отремонтирована одноэтажная пристройка к зданию поликлиники, где ранее
располагались отделение Почты России и магазин. После окончания работ здесь
расположится педиатрическое отделение с отдельным входом и Вырицкая подстанция
скорой медицинской помощи.
При составлении
обоснования проекта ремонта здания поликлиники Вырицкой РБ были учтены
требования, предъявляемые к медицинским организациям, внедряющим новую модель
оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи: упорядочение потоков
пациентов и минимизация их пересечений, создание комфортной среды, доступной
навигации и т.д.
В 2022 году ремонт
будет продолжен в основном, 3-этажном здании поликлиники. Кроме внутренних
помещений, будут ремонтироваться кровля и инженерные сети.
На 2023г.
планируется завершение работ, включая обновление фасада здания.
Также на ближайшие
три года запланировано приобретение офисной и медицинской мебели, обновление
физиотерапевтического оборудования и другой медицинской техники.