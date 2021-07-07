Соблюдение противоковидных мер – под особым контролем

В рабочую группу вошли представители отдела по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Гатчинского района, правительства Ленинградской области и Роспотребнадзора.

Участники рабочей группы посетили кафе-шаверму на проспекте 25 Октября. Объявления о необходимости соблюдения санитарных мер, в частности соблюдения социальной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты в кафе были, а вот журнал термометрии сотрудников руководители кафе перестали вести еще в апреле. Кроме этого, столы частично не были опечатаны для соблюдения социальной дистанции. Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском районах Ольга Романюк напомнила о том, что в случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета у предприятия заведение общепита не может работать на полную мощность, а только на 50 %.

Также Ольга Романюк рассказала, что многие посетители гатчинских кафе не соблюдают правило, по которому заказ блюд на кассе или за столиком можно делать, только будучи в маске, а снять ее можно только приступая к еде.

По итогам осмотра кафе, члены рабочей группы предупредили владельца о необходимости соблюдения всех мер, которые они проверят в ходе повторного посещения заведения. В случае их несоблюдения будет составлен протокол об административном нарушении и материалы будут переданы в суд за нарушение части 2 статьи 6.3 КоАП.

А вот в магазине «Дикси» на другой стороне проспекта 25 Октября составления протокола избежать не удалось. Несмотря на наличие списка принятых мер, направленных на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, разграничительных наклеек на полу, антисептика, одна из сотрудниц, не надев защитную маску, раскладывала товар на полках. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении. Директор магазина утверждала, что у них достаточный запас индивидуальных средств защиты, но почему-то воспользоваться ими сотрудница не удосужилась.

В целом, Ольга Романюк отметила, что в крупных сетевых продуктовых магазинах в Гатчине персонал зачастую игнорирует ношение масок или ношение их правильным образом – на лице. Вместо этого маски висят у всех под подбородком. Кроме этого, сотрудники магазинов не просят надевать маски посетителей, что является прямым нарушением постановления правительства Ленинградской области о соблюдении санитарных норм. Особенно это актуально в нашем районе, который продолжает оставаться в «красной» зоне с самого начала пандемии.

Члены рабочей группы также посетили цветочный магазин и кафе «Суши way». К этим предпринимателям претензий не возникло.



