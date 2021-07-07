Волонтёрские среды в ПНИ возобновились!

Волонтеры фонда «Благо
Дари» - давние друзья Гатчинского психоневрологического интерната. Концерты,
мастер-классы, литературные чтения для проживающих стали частью масштабного
проекта, главная цель которого — преодолеть социальную изоляцию людей с
ограниченными возможностями.
Весной прошлого года, в
связи с эпидемической ситуацией, Гатчинский интернат вынужденно закрылся, уйдя
в обсервацию. Целый год волонтеры фонда не виделись со своими подопечными. И
вот сейчас, когда интернат вновь открыл свои двери для посетителей, они
незамедлительно этим воспользовались.
Свои традиционные визиты
«по средам» волонтеры фонда «Благо Дари» начали с творчества. Принесли кисти,
краски, пригласили проживающих и их воспитателей и — работа закипела!
- Некоторые люди, живущие
в психоневрологическом интернате, ограничены в передвижении, - напоминает
директор фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Но они не должны быть исключены из
нашего общества! Мы, горожане, можем идти навстречу друг другу. Это наша давняя
мечта: раскрасить в сочные цвета серый устрашающий бетонный забор, отделяющий
ПНИ от остального города. И эта мечта, кажется, начинает сбываться. Забор есть
забор — это ограждение. Оно никуда не денется, даже если перестанет быть серым.
Но пусть эти ограждения не вызывают негативных эмоций — в каждом заборе есть
калитка. И мы можем войти в эту калитку с поддержкой и заботой, с насыщенными
жизнью красками. И человек будет видеть не забор, а то, что на нëм — роспись
яркими красками, символизирующими надежду...
Один из рисунков на стене
ПНИ нарисовали лично Олег Богданов и его помощница Ольга Гусева. Они изобразили
Волка из знаменитого мультфильма «Жил-был пëс». Помните его фразу: «Ты это...
заходи, если что...»? Расположившийся у калитки в стене Волк словно напоминает
всем гостям интерната, чтоб они не забывали своих близких и навещали их как
можно чаще.
К раскрашиванию на стене
активно подключились отделения, в которых работают воспитателями Александра
Григорьева и Оксана Бахвалова. Их воспитанники очень любят рисовать мелом на
асфальте, красками на стенах и друг на друге. Разошлись по домам чумазые, но
очень довольные выполненной работой. Те, кто не смог рисовать по особым
обстоятельствам, сидели в партере и получали эстетическое удовольствие (всегда
приятно смотреть за чужой работой).
Благотворительный фонд
«Благо Дари» приглашает присоединиться к проекту помощи Гатчинскому ПНИ. Как
считают волонтеры фонда, никто не должен быть одинок. В наших силах помочь
обитателям Гатчинского ПНИ чувствовать себя нужными, особенно сейчас, в лихие
для всех времена эпидемии.
Если вы хотите посещать
психоневрологический интернат в качестве волонтёра - добро пожаловать на
собеседование в приёмные часы фонда.
Собеседование с будущими
добровольцами проводит Олег Богданов, договориться о встрече можно по телефону
+7 (903) 099 5454, +7 (963) 319 1626.