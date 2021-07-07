Волонтёрские среды в ПНИ возобновились!

Волонтеры фонда «Благо Дари» - давние друзья Гатчинского психоневрологического интерната. Концерты, мастер-классы, литературные чтения для проживающих стали частью масштабного проекта, главная цель которого — преодолеть социальную изоляцию людей с ограниченными возможностями.

Весной прошлого года, в связи с эпидемической ситуацией, Гатчинский интернат вынужденно закрылся, уйдя в обсервацию. Целый год волонтеры фонда не виделись со своими подопечными. И вот сейчас, когда интернат вновь открыл свои двери для посетителей, они незамедлительно этим воспользовались.

Свои традиционные визиты «по средам» волонтеры фонда «Благо Дари» начали с творчества. Принесли кисти, краски, пригласили проживающих и их воспитателей и — работа закипела!

- Некоторые люди, живущие в психоневрологическом интернате, ограничены в передвижении, - напоминает директор фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Но они не должны быть исключены из нашего общества! Мы, горожане, можем идти навстречу друг другу. Это наша давняя мечта: раскрасить в сочные цвета серый устрашающий бетонный забор, отделяющий ПНИ от остального города. И эта мечта, кажется, начинает сбываться. Забор есть забор — это ограждение. Оно никуда не денется, даже если перестанет быть серым. Но пусть эти ограждения не вызывают негативных эмоций — в каждом заборе есть калитка. И мы можем войти в эту калитку с поддержкой и заботой, с насыщенными жизнью красками. И человек будет видеть не забор, а то, что на нëм — роспись яркими красками, символизирующими надежду...

Один из рисунков на стене ПНИ нарисовали лично Олег Богданов и его помощница Ольга Гусева. Они изобразили Волка из знаменитого мультфильма «Жил-был пëс». Помните его фразу: «Ты это... заходи, если что...»? Расположившийся у калитки в стене Волк словно напоминает всем гостям интерната, чтоб они не забывали своих близких и навещали их как можно чаще.

К раскрашиванию на стене активно подключились отделения, в которых работают воспитателями Александра Григорьева и Оксана Бахвалова. Их воспитанники очень любят рисовать мелом на асфальте, красками на стенах и друг на друге. Разошлись по домам чумазые, но очень довольные выполненной работой. Те, кто не смог рисовать по особым обстоятельствам, сидели в партере и получали эстетическое удовольствие (всегда приятно смотреть за чужой работой).

Благотворительный фонд «Благо Дари» приглашает присоединиться к проекту помощи Гатчинскому ПНИ. Как считают волонтеры фонда, никто не должен быть одинок. В наших силах помочь обитателям Гатчинского ПНИ чувствовать себя нужными, особенно сейчас, в лихие для всех времена эпидемии.

Если вы хотите посещать психоневрологический интернат в качестве волонтёра - добро пожаловать на собеседование в приёмные часы фонда.

Собеседование с будущими добровольцами проводит Олег Богданов, договориться о встрече можно по телефону +7 (903) 099 5454, +7 (963) 319 1626.



