В Гатчине поздравили юбиляров супружеской жизни

Этот праздник посвящен Дню семьи, любви и верности в память о благоверных супругах Петре и Февронии Муромских, которые издавна почитались на Руси как покровители семьи и брака.
В
нарядном зале Дворца бракосочетаний в Гатчине супружеские пары встречали, как молодоженов:
пышными букетами и подарками, возвышенными речами и романтической музыкой. Под
проникновенный гимн любви, исполненный лауреатом международных конкурсов
Натальей Рочевой, пары закружились в вальсе и еще раз, как в молодости,
признались друг другу в любви.
Церемонию
вручения медалей «За любовь и верность» открыла глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим.
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Семья – это начало начал, это основа, это берег и маяк, к которому мы стремимся
каждую минуту, - обратилась к землякам Людмила Николаевна. - В 2021 году на
территории Гатчинского муниципального района появилась 451 новая молодая семья.
И сегодня нам особенно приятно чествовать семьи, которые прожили вместе не один
десяток лет, сохранив любовь и самые теплые и нежные чувства друг к другу,
вырастив детей, оставив свое продолжение, внеся большой вклад в развитие
Гатчинского района. Вы все трудились в разных сферах, каждый на своем месте вы
сделали все, чтобы Гатчинский район процветал и развивался. Хочу пожелать вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви, тепла, заботы и внимания. Пусть ваш
дом будет полной чашей – чашей счастья!
Первыми
поздравили семью Ананьевых – Ивана Павловича и Зинаиду Спиридоновну. Их история
началась в 1958 году. После знакомства Иван два года ухаживал за Зинаидой, и только
в 1960 году они сыграли свадьбу. Эта замечательная пара вместе уже 61 год. Иван
Павлович уверен в том, что секрет супружеского долголетия - в умении прощать.
Конечно, не только в этом. Общаясь с журналистами, он то и дело с теплотой
посматривал на свою супругу и успел наговорить ей десятки комплементов - и
женственная, и хозяйственная, и его любит, и детей....
За
большие трудовые заслуги Иван Павлович отмечен грамотами и наградами различных
уровней: имеет звание «Почетный шахтер», награжден орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Трудовой Славы 1 степени, ветеран труда. Зинаида Спиридоновна
хорошая хозяйка, заботливая жена и мама, создает уют и комфорт в своем доме.
Иван
Павлович и Зинаида Спиридоновна воспитали двоих сыновей. Сейчас они на
заслуженном отдыхе. В семье всегда царит
лад и взаимопонимание. Они вместе любят собирать грибы, а зимой совершать пешие
прогулки.
Медаль
«За любовь и верность» вручена супругам Клюшиных – Наталье Александровне и
Михаилу Алексеевичу. Наталья Александровна работает в заведующей музеем «Домик
няни А.С. Пушкина». В деревне Кобрино она встретила свою судьбу - будущего мужа
Михаила Алексеевича. Это была любовь с первого взгляда, и в сентябре 1981 года
молодые люди поженились.
В
этом году, 5 сентября, супруги будут отмечать свой 40-летний юбилей совместной
жизни. Михаил Александрович - любящий муж, отец, хозяин в доме. Его авторитет в
семье неоспорим. Супруги воспитали двоих дочерей - Анну и Галину. В семье всегда
был приоритет образования, труда и творчества. Девочки получили высшее
образование. Анна занимает должность младшего научного сотрудника музея «Домик
няни А.С. Пушкина», а Галина – начальник сектора реализации культурных проектов
Комитета по культуре и туризму Гатчинского района. У Натальи Александровны и
Михаила Алексеевича трое внуков - Степан, Егор и Александр. Для супругов
Ананьевых семья - это надежный тыл, который создает для них максимальный
комфорт и обеспечивает надежной поддержкой во всех начинаниях.
С
теплыми поздравлениями к юбилярам супружеской жизни обратилась председатель
комитета по делам ЗАГС Нина Станиславовна Лашкова. После чего по традиции образцовые
семьи были занесены в «Книгу почета», которая ведется в Гатчинском ЗАГСе.
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