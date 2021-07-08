В Гатчине поздравили юбиляров супружеской жизни

Этот праздник посвящен Дню семьи, любви и верности в память о благоверных супругах Петре и Февронии Муромских, которые издавна почитались на Руси как покровители семьи и брака.

В нарядном зале Дворца бракосочетаний в Гатчине супружеские пары встречали, как молодоженов: пышными букетами и подарками, возвышенными речами и романтической музыкой. Под проникновенный гимн любви, исполненный лауреатом международных конкурсов Натальей Рочевой, пары закружились в вальсе и еще раз, как в молодости, признались друг другу в любви.

Церемонию вручения медалей «За любовь и верность» открыла глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Семья – это начало начал, это основа, это берег и маяк, к которому мы стремимся каждую минуту, - обратилась к землякам Людмила Николаевна. - В 2021 году на территории Гатчинского муниципального района появилась 451 новая молодая семья. И сегодня нам особенно приятно чествовать семьи, которые прожили вместе не один десяток лет, сохранив любовь и самые теплые и нежные чувства друг к другу, вырастив детей, оставив свое продолжение, внеся большой вклад в развитие Гатчинского района. Вы все трудились в разных сферах, каждый на своем месте вы сделали все, чтобы Гатчинский район процветал и развивался. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви, тепла, заботы и внимания. Пусть ваш дом будет полной чашей – чашей счастья!

Первыми поздравили семью Ананьевых – Ивана Павловича и Зинаиду Спиридоновну. Их история началась в 1958 году. После знакомства Иван два года ухаживал за Зинаидой, и только в 1960 году они сыграли свадьбу. Эта замечательная пара вместе уже 61 год. Иван Павлович уверен в том, что секрет супружеского долголетия - в умении прощать. Конечно, не только в этом. Общаясь с журналистами, он то и дело с теплотой посматривал на свою супругу и успел наговорить ей десятки комплементов - и женственная, и хозяйственная, и его любит, и детей....

За большие трудовые заслуги Иван Павлович отмечен грамотами и наградами различных уровней: имеет звание «Почетный шахтер», награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой Славы 1 степени, ветеран труда. Зинаида Спиридоновна хорошая хозяйка, заботливая жена и мама, создает уют и комфорт в своем доме.

Иван Павлович и Зинаида Спиридоновна воспитали двоих сыновей. Сейчас они на заслуженном отдыхе. В семье всегда царит лад и взаимопонимание. Они вместе любят собирать грибы, а зимой совершать пешие прогулки.

Медаль «За любовь и верность» вручена супругам Клюшиных – Наталье Александровне и Михаилу Алексеевичу. Наталья Александровна работает в заведующей музеем «Домик няни А.С. Пушкина». В деревне Кобрино она встретила свою судьбу - будущего мужа Михаила Алексеевича. Это была любовь с первого взгляда, и в сентябре 1981 года молодые люди поженились.

В этом году, 5 сентября, супруги будут отмечать свой 40-летний юбилей совместной жизни. Михаил Александрович - любящий муж, отец, хозяин в доме. Его авторитет в семье неоспорим. Супруги воспитали двоих дочерей - Анну и Галину. В семье всегда был приоритет образования, труда и творчества. Девочки получили высшее образование. Анна занимает должность младшего научного сотрудника музея «Домик няни А.С. Пушкина», а Галина – начальник сектора реализации культурных проектов Комитета по культуре и туризму Гатчинского района. У Натальи Александровны и Михаила Алексеевича трое внуков - Степан, Егор и Александр. Для супругов Ананьевых семья - это надежный тыл, который создает для них максимальный комфорт и обеспечивает надежной поддержкой во всех начинаниях.

С теплыми поздравлениями к юбилярам супружеской жизни обратилась председатель комитета по делам ЗАГС Нина Станиславовна Лашкова. После чего по традиции образцовые семьи были занесены в «Книгу почета», которая ведется в Гатчинском ЗАГСе.





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