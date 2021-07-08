За сутки в Гатчинском районе – 23 заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 23 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 10

- Высокоключевой – 1

- Сиверский – 1

- Вырица – 3

- Малое Верево – 1

- Коммунар – 3

- Большое Рейзино – 1

- Новый Учхоз – 2

- Кобринское – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 7012 человек, 6 269 из их числа – 89,4 % - выздоровели. Скончались 303 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 8 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 50 456 человек, 44941 человек поправился, 1843 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 89,1 %.

За минувшие сутки в регионе заболело 233 человека (каждый десятый из них – житель Гатчинского района). Из числа заболевших привито 3 человека: 2 – прошли оба этапа вакцинации и находятся на амбулаторном лечении, 1 – прошел вакцинацию первым компонентом и болеет бессимптомно. Поступило на койки для лечения COVID-19 и пневмоний в медицинские организации Ленинградской области за сутки – 179 человек (в предыдущие сутки – 194), из привитых находятся на ИВЛ – 0.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Ленинградской области 292 269 человек прошли вакцинацию, в том числе 10 236 человек прошли вакцинацию за сутки - 6 июля. В регион поставлено 372 434 комплектов вакцин. Созданы все условия для прохождения вакцинации.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Прививки против новой коронавирусной инфекции в Гатчинской КМБ можно сделать в подразделениях Гатчинской КМБ в Гатчине (во взрослой поликлинике, в поликлинике «Аэродром», отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях в д. Большие Колпаны, поселках Елизаветино, Кобринское, Новый Свет и Пудость.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день - компонент II в дозе 0,5 мл., также внутримышечно.

По телефону Горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН». Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцины против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.