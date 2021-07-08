За сутки в Гатчинском районе – 23 заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 23 жителей Гатчинского района в
следующих населенных пунктах:
-
Гатчина – 10
-
Высокоключевой – 1
-
Сиверский – 1
-
Вырица – 3
-
Малое Верево – 1
-
Коммунар – 3
-
Большое Рейзино – 1
-
Новый Учхоз – 2
-
Кобринское – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7012 человек, 6 269 из их числа – 89,4 % - выздоровели.
Скончались 303 человека.
В
Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 8 июля коронавирусная
инфекция диагностирована у 50 456 человек, 44941 человек поправился, 1843
скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 89,1 %.
За
минувшие сутки в регионе заболело 233 человека (каждый десятый из них – житель Гатчинского
района). Из числа заболевших привито 3
человека: 2 – прошли оба этапа вакцинации и находятся на амбулаторном лечении,
1 – прошел вакцинацию первым компонентом и болеет бессимптомно. Поступило на койки для лечения COVID-19 и пневмоний в
медицинские организации Ленинградской области за сутки – 179 человек (в
предыдущие сутки – 194), из привитых находятся на ИВЛ – 0.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Ленинградской
области 292 269 человек прошли вакцинацию, в том числе 10 236 человек
прошли вакцинацию за сутки - 6 июля. В регион поставлено 372 434 комплектов
вакцин. Созданы все условия для прохождения вакцинации.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Прививки против новой коронавирусной
инфекции в Гатчинской КМБ можно сделать в подразделениях Гатчинской КМБ в
Гатчине (во взрослой поликлинике, в поликлинике «Аэродром», отделении врачей
общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской
городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в д. Большие Колпаны, поселках Елизаветино, Кобринское, Новый Свет и Пудость.
Вакцинация
проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе
0,5 мл внутримышечно, на 21-й день - компонент II в дозе 0,5 мл., также
внутримышечно.
По
телефону Горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись в лист ожидания на
вакцинацию против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН». Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцины
против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и
соблюдать социальную дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.