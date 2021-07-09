Судебные приставы проходят вакцинацию

Заместитель руководителя УФССП России по Ленинградской области Николай Джиргалов успешно прошёл первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». До процедуры им был пройден медосмотр с замером температуры тела, давлением и сатурации кислорода в крови.

Николай Максимович отметил, что для обеспечения своей безопасности, а также родных и близких всем гражданам, и, в частности, сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации, которые имеют постоянный контакт с людьми во время несения службы, необходимо участвовать в вакцинации. «Прививка – мой личный вклад в формирование коллективного иммунитета. Каждый из нас должен ответственно подходить к своему здоровью и беречь здоровье окружающих» - подчеркнул он.

Вакцинированный чувствует себя хорошо и готовится ко второму этапу вакцинации.