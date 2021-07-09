Судебные приставы проходят вакцинацию

Заместитель руководителя УФССП России по Ленинградской области
Николай Джиргалов успешно прошёл первый этап вакцинации от коронавирусной
инфекции препаратом «Спутник V». До процедуры им был пройден медосмотр с
замером температуры тела, давлением и сатурации кислорода в крови.
Николай Максимович отметил, что для обеспечения своей
безопасности, а также родных и близких всем гражданам, и, в частности,
сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации, которые
имеют постоянный контакт с людьми во время несения службы, необходимо
участвовать в вакцинации. «Прививка – мой личный вклад в формирование
коллективного иммунитета. Каждый из нас должен ответственно подходить к своему
здоровью и беречь здоровье окружающих» - подчеркнул он.
Вакцинированный чувствует себя хорошо и готовится ко второму
этапу вакцинации.