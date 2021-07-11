Люди продолжают писать письма и выписывать газеты

В Дивенском зарегистрировано порядка 800 частных домовладений, плюс садоводства. Территориально отделение связи находится на границе Гатчинского и Лужского районов, Киевское шоссе совсем рядом, что обеспечивает поток клиентов-петербуржцев: то посылку заезжают отправить, то письмо. По отзывам граждан, в некоторых случаях доставка происходит быстрее, чем из города.

Вера Никифорова возглавляет ОПС «Дивенский» с 2017 года. Она вернулась сюда после нескольких лет работы в центральном почтовом отделении в Гатчине – и не жалеет об этом. Ее труд оценен Комитетом цифрового развития региона и Управлением федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- На почте я с 1998 года, – говорит Вера Владимировна. – Начинала здесь, в Дивенском, почтальоном. Потом меня перевели на центральную почту, и до 2017 года я работала там на разных участках. За это время получила высшее экономическое образование – и вернулась в родные пенаты.

- Как вы справляетесь вдвоем?

- Наш почтальон – Людмила Ивановна Гаврилова – работает за двоих. Мы считаем за правило помогать друг другу. Но, конечно, будем рады новому сотруднику – вакансия второго почтальона остается открытой. Ждем человека ответственного, работящего, надо ведь и план выполнять.

- Какой у почтальона план?

- Планы у нас вполне реальные: продать товар, предложить подписку, а прежде всего, конечно, вовремя доставить отправления. От выполнения плана зависит рентабельность и наша премия. У нас это получается. И, знаете, работает почтальон не с планами, а с людьми. Здесь нужен подход, участие.

- Почтальон и товары развозит?

- У нас можно сделать заказ на бесплатную доставку продуктов. Часто мы принимаем заказы по телефону – это удобно и нам, и нашим клиентам. В зависимости от пожеланий, формируется продуктовая корзина или заказ на бытовую химию. Основное население поселка – это, все-таки, пенсионеры. И часто, когда Людмила Ивановна несет пенсию, ее просят захватить что-нибудь из нашего ассортимента – почтальон всем дает прейскурант.

- Как же у нее хватает сил разносить и почту, и консервы?

- Вес подъемный, у нас есть ограничения, которых придерживаемся. К тому же, Людмила Ивановна передвигается на велосипеде. В начале рабочего дня она приходит в отделение, разбирает корреспонденцию, газеты, пенсию по графику – и развозит это все по домам.

…Людмиле Ивановне Гавриловой – под шестьдесят. Она живет в Дивенском, на почте уже четыре года, и энергии и работоспособности ей не занимать.

- Летом езжу на велосипеде, – говорит Людмила Ивановна. – Какой километраж выходит – не знаю, спидометра нет. На велосипеде у меня – две корзинки, сзади и спереди, и еще сумка на руле. Так и развожу – по четыре-пять часов в день. Работу выполняю в полном объеме.

- А зимой как?

- На финских санках. Когда снег есть. Если снега нет – пешком. До пенсии я работала билетным кассиром на железной дороге, а потом вот пошла в почтальоны. Здесь спокойнее. Летом, конечно, работы прибавляется – приезжают дачники.

- Собаки почтальону не досаждают?

- От собак у меня есть электрошокер – на всякий случай, но собаки у нас уже все приучены, мы порядок навели.

- Людмила Ивановна, за четыре года, что вы работаете, востребованность ваших услуг не уменьшилась? Все-таки интернет, мобильная связь…

- Нет, объем работы меньше не становится. Люди по-прежнему получают письма и выписывают газеты. У меня большой список периодических изданий, которые я регулярно развожу. В том числе и «Гатчинская правда». А тот, кто не выписывает, приходит покупать газеты на почте.

…Пока мы беседовали, в отделение постоянно заходили люди – за газетами, за продуктами, заплатить «коммуналку».

- У нас очень большой спектр услуг, – говорит Вера Никифорова. – Помимо почтовых отправлений, приема платежей, мы проводим регистрацию мигрантов. В Дивенском много гастарбайтеров – у нас же кругом садоводства, и в течение семи рабочих дней с момента пересечения границы они могут зарегистрироваться на нашей почте.

Еще у нашего отделения есть собственное достижение – аренда абонентского ящика. Уже второй год садоводство арендует у нас абонентский ящик. Я складываю туда их корреспонденцию, которую они потом забирают.

- Вас, наверное, знают все жители поселка?

- Ну, разве что кто-то из дачников еще не узнаёт…