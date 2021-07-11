Люди продолжают писать письма и выписывать газеты

В Дивенском
зарегистрировано порядка 800 частных домовладений, плюс садоводства.
Территориально отделение связи находится на границе Гатчинского и Лужского
районов, Киевское шоссе совсем рядом, что обеспечивает поток
клиентов-петербуржцев: то посылку заезжают отправить, то письмо. По отзывам граждан,
в некоторых случаях доставка происходит быстрее, чем из города.
Вера
Никифорова возглавляет ОПС «Дивенский» с 2017 года. Она вернулась сюда после
нескольких лет работы в центральном почтовом отделении в Гатчине – и не жалеет
об этом. Ее труд оценен Комитетом цифрового развития региона и Управлением
федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- На почте я
с 1998 года, – говорит Вера Владимировна. – Начинала здесь, в Дивенском,
почтальоном. Потом меня перевели на центральную почту, и до 2017 года я работала
там на разных участках. За это время получила высшее экономическое образование
– и вернулась в родные пенаты.
- Как вы справляетесь вдвоем?
- Наш
почтальон – Людмила Ивановна Гаврилова – работает за двоих. Мы считаем за
правило помогать друг другу. Но, конечно, будем рады новому сотруднику –
вакансия второго почтальона остается открытой. Ждем человека ответственного,
работящего, надо ведь и план выполнять.
- Какой у почтальона план?
- Планы у
нас вполне реальные: продать товар, предложить подписку, а прежде всего,
конечно, вовремя доставить отправления. От выполнения плана зависит
рентабельность и наша премия. У нас это получается. И, знаете, работает
почтальон не с планами, а с людьми. Здесь нужен подход, участие.
- Почтальон и товары развозит?
- У нас
можно сделать заказ на бесплатную доставку продуктов. Часто мы принимаем заказы
по телефону – это удобно и нам, и нашим клиентам. В зависимости от пожеланий,
формируется продуктовая корзина или заказ на бытовую химию. Основное население
поселка – это, все-таки, пенсионеры. И часто, когда Людмила Ивановна несет
пенсию, ее просят захватить что-нибудь из нашего ассортимента – почтальон всем
дает прейскурант.
- Как же у нее хватает сил разносить и почту, и консервы?
- Вес
подъемный, у нас есть ограничения, которых придерживаемся. К тому же, Людмила
Ивановна передвигается на велосипеде. В начале рабочего дня она приходит в
отделение, разбирает корреспонденцию, газеты, пенсию по графику – и развозит
это все по домам.
…Людмиле
Ивановне Гавриловой – под шестьдесят. Она живет в Дивенском, на почте уже
четыре года, и энергии и работоспособности ей не занимать.
- Летом езжу
на велосипеде, – говорит Людмила Ивановна. – Какой километраж выходит – не знаю, спидометра нет. На велосипеде у
меня – две корзинки, сзади и спереди, и еще сумка на руле. Так и
развожу – по четыре-пять часов в день. Работу выполняю в полном объеме.
- А зимой как?
- На финских
санках. Когда снег есть. Если снега нет – пешком. До пенсии я работала билетным
кассиром на железной дороге, а потом вот пошла в почтальоны. Здесь спокойнее.
Летом, конечно, работы прибавляется – приезжают дачники.
- Собаки почтальону не досаждают?
- От собак у
меня есть электрошокер – на всякий случай, но собаки у нас уже все приучены, мы
порядок навели.
- Людмила Ивановна, за четыре года, что вы работаете, востребованность
ваших услуг не уменьшилась? Все-таки интернет, мобильная связь…
- Нет, объем
работы меньше не становится. Люди по-прежнему получают письма и выписывают
газеты. У меня большой список периодических изданий, которые я регулярно
развожу. В том числе и «Гатчинская правда». А тот, кто не выписывает, приходит
покупать газеты на почте.
…Пока мы
беседовали, в отделение постоянно заходили люди – за газетами, за продуктами,
заплатить «коммуналку».
- У нас
очень большой спектр услуг, – говорит Вера Никифорова. – Помимо почтовых
отправлений, приема платежей, мы проводим регистрацию мигрантов. В Дивенском
много гастарбайтеров – у нас же кругом садоводства, и в течение семи рабочих
дней с момента пересечения границы они могут зарегистрироваться на нашей почте.
Еще у нашего отделения есть собственное
достижение – аренда абонентского ящика. Уже второй год садоводство арендует у
нас абонентский ящик. Я складываю туда их корреспонденцию, которую они потом
забирают.
- Вас, наверное, знают все жители поселка?
- Ну, разве
что кто-то из дачников еще не узнаёт…