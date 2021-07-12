13 июля - без света в Гатчинском районе

Сяськелевское СП:
д. Жабино
ул.
Поселковая, мастерские, котельная, сотовая вышка «Мегафон»
СНТ
«Нива»,
д.
Малое и Большое Ондрово
д.
Кастино
д.
Вытти
д.
Саванкюля
13.07.2021 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д.
Новинка
д.
Чаща
д.
Нестерково
д.
Тарасино
д.
Ольховец
д.
Озерешно
д.
Воцко
д.
Кремено
п.
Дальний
13.07.2021 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д.
Кемпелево
д.
Мыза- Ивановка, ул. Парковая, ул. Гатчинская, ул. Мельница
13.07.2021 с 10:00 до 16:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово,
ул. Совхозная, многоквартирные жилые дома. д/сад, магазины