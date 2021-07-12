13 июля - без света в Гатчинском районе

13 июля - без света в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     12 Jul 2021

13.07.2021 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Жабино

ул. Поселковая, мастерские, котельная, сотовая вышка «Мегафон»

СНТ «Нива»,

д. Малое и Большое Ондрово

д. Кастино

д. Вытти

д. Саванкюля

 

13.07.2021 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Новинка

д. Чаща

д. Нестерково

д. Тарасино

д. Ольховец

д. Озерешно

д. Воцко

д. Кремено

п. Дальний

 

13.07.2021 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Кемпелево

д. Мыза- Ивановка, ул. Парковая, ул. Гатчинская, ул. Мельница

 

13.07.2021 с 10:00 до 16:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, ул. Совхозная, многоквартирные жилые дома. д/сад, магазины

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