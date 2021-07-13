Где отключат свет 14 июля?

Где отключат свет 14 июля?

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей Гатчинского района, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии.

Рубрики : ЖКХ     13 Jul 2021

14.07.21 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

Введенское,

Борисово,

Клетно,

Малые Слудицы,

Большие Слудицы,

Станция Слудицы,

Порожек,

Савкино.   

 

14.07.21 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

Чаща.

 

 

14.07.21 с 10:00 до 16:00      

Пудостьское СП:                 

Мыза-Ивановка

Ул. Парковая, Гатчинская, Мельница.

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