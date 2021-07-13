Где отключат свет 14 июля?

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей Гатчинского района, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии.
Рубрики :
ЖКХ
13 Jul 2021
14.07.21
с 09:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
Введенское,
Борисово,
Клетно,
Малые
Слудицы,
Большие
Слудицы,
Станция
Слудицы,
Порожек,
Савкино.
14.07.21
с 10:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
Чаща.
14.07.21
с 10:00 до 16:00
Пудостьское
СП:
Мыза-Ивановка
Ул.
Парковая, Гатчинская, Мельница.
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