«Поезд Победы» – машина времени

Это – ожившая история, колесо времени, повернувшееся на 80 лет назад. Посетитель поднимается в вагон – и оказывается в 1941-м. Пройдя все девять вагонов, добирается до 1945-го – и выходит на залитый солнцем перрон, где звучат военные песни. Картины и звуки войны остались позади. И в памяти.

Поезд пробудет в Гатчине три дня – с 13 по 15 июля. К нам он прибыл из Старой Руссы. Возвращение поезда в Ленинградскую область состоялось по многочисленным обращениям жителей: губернатор Александр Дрозденко попросил президента возобновить маршрут «Поезда Победы». Из Гатчины уникальный передвижной музей отправится в Кингисепп, затем в Волхов и в Тихвин.

«Поезд Победы» – это девять вагонов с интерактивной экспозицией. В каждом вагоне – инсталляция, посвященная событиям Великой Отечественной: траншея на линии фронта, блокада Ленинграда, штаб, санитарный вагон, концлагерь, баня, начало войны – первая бомбежка, герои Брестской крепости, фашисты, ведущие допрос. В вагонах – не просто антураж и застывшие человеческие фигуры: атмосфера воссоздана до мелочей, с разрывами снарядов, гулом самолетов, вагонными разговорами, лаем собак и проплывающими за окном пейзажами военного времени (поезд «движется»). В одном из вагонов везут мяукающих кошек-крысоловок – они спасут блокадный город от нашествия крыс. В санитарном вагоне – раненые, в окопе – убитый. Очень много подлинных предметов.

Посещение поезда бесплатное, по предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф. Посетителей запускают с соблюдением противоэпидемических норм, небольшими группами. Для более полного эффекта присутствия есть аудиогид: машинист Лидия, участница военных событий, ведет рассказ.

Сопровождают передвижной музей волонтеры Победы. Руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что в прошлый раз, зимой, «Поезд Победы» посетили более 14 тысяч жителей Ленинградской области, и было много обращений с просьбой, чтобы поезд вернулся. Посмотреть экспозицию успели далеко не все желающие.

- Это уникальный проект, – говорит Ольга. – Заставить изучать историю невозможно, историей можно заинтересовать. И «Поезд Победы» на понятном для молодежи языке рассказывает историю Великой Отечественной войны. Таких проектов должно быть как можно больше.

Ольга Амельченкова рассказала, что непосредственно экспозицию готовила команда «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». Главные организаторы проекта – Минобрнауки и РЖД. Волонтеры Победы частично участвовали в архивной работе и помогали с закупкой материалов.

- Наши добровольцы сопровождают «Поезд Победы» по всей стране, – говорит Ольга. – В Ленинградской области в четырех городах будет работать более 110 волонтеров. В России выставку посетили уже более 150 тысяч человек, а недавно поезд вернулся из Белоруссии. В день 80-летия начала войны мы как раз были там. К этой дате было приурочено создание еще одного – девятого – вагона с экспозицией, посвященной Брестской крепости.



