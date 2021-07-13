«Поезд Победы» – машина времени

Это – ожившая история, колесо
времени, повернувшееся на 80 лет назад. Посетитель поднимается в вагон – и
оказывается в 1941-м. Пройдя все девять вагонов, добирается до 1945-го – и
выходит на залитый солнцем перрон, где звучат военные песни. Картины и звуки
войны остались позади. И в памяти.
Поезд пробудет в Гатчине три дня – с
13 по 15 июля. К нам он прибыл из Старой Руссы. Возвращение поезда в
Ленинградскую область состоялось по многочисленным обращениям жителей: губернатор
Александр Дрозденко попросил президента возобновить маршрут «Поезда Победы». Из
Гатчины уникальный передвижной музей отправится в Кингисепп, затем в Волхов и в
Тихвин.
«Поезд Победы» – это девять вагонов
с интерактивной экспозицией. В каждом вагоне – инсталляция, посвященная
событиям Великой Отечественной: траншея на линии фронта, блокада Ленинграда,
штаб, санитарный вагон, концлагерь, баня, начало войны – первая бомбежка, герои
Брестской крепости, фашисты, ведущие допрос. В вагонах – не просто антураж и
застывшие человеческие фигуры: атмосфера воссоздана до мелочей, с разрывами
снарядов, гулом самолетов, вагонными разговорами, лаем собак и проплывающими за
окном пейзажами военного времени (поезд «движется»). В одном из вагонов везут
мяукающих кошек-крысоловок – они спасут блокадный город от нашествия крыс. В
санитарном вагоне – раненые, в окопе – убитый. Очень много подлинных предметов.
Посещение поезда бесплатное, по
предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф. Посетителей запускают с
соблюдением противоэпидемических норм, небольшими группами. Для более полного
эффекта присутствия есть аудиогид: машинист Лидия, участница военных событий,
ведет рассказ.
Сопровождают передвижной музей
волонтеры Победы. Руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга
Амельченкова рассказала, что в прошлый раз, зимой, «Поезд Победы» посетили
более 14 тысяч жителей Ленинградской области, и было много обращений с
просьбой, чтобы поезд вернулся. Посмотреть экспозицию успели далеко не все
желающие.
- Это уникальный проект, – говорит
Ольга. – Заставить изучать историю невозможно, историей можно заинтересовать. И
«Поезд Победы» на понятном для молодежи языке рассказывает историю Великой
Отечественной войны. Таких проектов должно быть как можно больше.
Ольга Амельченкова рассказала, что непосредственно
экспозицию готовила команда «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный
квадрат». Главные организаторы проекта – Минобрнауки и РЖД. Волонтеры Победы частично
участвовали в архивной работе и помогали с закупкой материалов.
- Наши добровольцы сопровождают
«Поезд Победы» по всей стране, – говорит Ольга. – В Ленинградской области в
четырех городах будет работать более 110 волонтеров. В России выставку посетили
уже более 150 тысяч человек, а недавно поезд вернулся из Белоруссии. В день
80-летия начала войны мы как раз были там. К этой дате было приурочено создание
еще одного – девятого – вагона с экспозицией, посвященной Брестской крепости.