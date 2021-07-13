Ремонт Красносельского шоссе уходит в ночь

Ремонт Красносельского шоссе уходит в ночь

Обновление участка дороги Красное Село — Гатчина — Павловск в Гатчинском районе переведено в ночной режим: так работа техники не доставит неудобств автомобилистам.

Рубрики : Дороги     13 Jul 2021

Напомним, ремонт здесь ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По заказу «Ленавтодора» дорожники меняют здесь почти девять километров старого асфальта, ставят новые остановки и меняют несколько водопропускных труб.

«Интенсивность движения на дороге достаточно высокая, поэтому было принято решение переводить работу в ночь. Погода это позволяет, ограничения проезда для транспорта минимальны», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Сейчас на объекте началась укладка выравнивающего слоя покрытия. Дорожники используют специальные перегружатели, которые одновременно перемешивают и подогревают асфальтовую смесь, не допуская сегрегации ее компонентов. Это одно из главных требований к качеству нового покрытия.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.

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