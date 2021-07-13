Ремонт Красносельского шоссе уходит в ночь

Напомним, ремонт здесь ведется в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги». По заказу «Ленавтодора»
дорожники меняют здесь почти девять километров старого асфальта, ставят новые
остановки и меняют несколько водопропускных труб.
«Интенсивность движения на дороге достаточно
высокая, поэтому было принято решение переводить работу в ночь. Погода это
позволяет, ограничения проезда для транспорта минимальны», — рассказал глава
дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
Сейчас на объекте началась укладка выравнивающего
слоя покрытия. Дорожники используют специальные перегружатели, которые
одновременно перемешивают и подогревают асфальтовую смесь, не допуская
сегрегации ее компонентов. Это одно из главных требований к качеству нового
покрытия.
В рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги», реализуемого по инициативе президента России Владимира
Путина в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров
региональных трасс.