Больше 40 лет – в Гатчинской больнице

В 1968 году Валентина Владимировна окончила 8-е Ленинградское медицинское училище и начала свою трудовую деятельность на Ленинградской станции скорой помощи. В 1972-м поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт и после его окончания, в 1978-м году, устроилась работать в Гатчинский роддом врачом-акушером-гинекологом. С 1986-го по 1989 годы Валентина Владимировна исполняла обязанности заведующей женской консультацией, а потом продолжила работу в женской консультации врачом-акушером-гинекологом.

За 43 года работы в Гатчинской больнице Валентина Владимировна помогла сотням пациенток, за преданность своему делу не раз награждалась благодарностями, в том числе с формулировками, которые давно стали историей: «В ознаменование Дня советской молодежи за достигнутые показатели в трудовой и общественной работе», «В ознаменование слёта ударников коммунистического труда». В 2016-м за многолетний добросовестный труд Валентина Шуршилина была награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

Елена Анатольевна Рындина, врач - акушер-гинеколог: «Валентина Владимировна – любимый всем сердцем, близкий человек. Учитель. Коллега. Профессионал, умеющий найти подход к каждому обратившемуся к ней человеку. Тактичная, мудрая, дипломатичная, сдержанная. Сильная духом и верная своим принципам. В любых обстоятельствах и условиях чутко чувствующая и сопереживающая обратившимся к ней и сохраняющая верность своему призванию. Сейчас у нее просто перевернута новая страница. Искренне желаем ей удачи в любых начинаниях! Пусть всё сложится и будет хорошо!»

По информации Гатчинской КМБ