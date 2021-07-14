Больше 40 лет – в Гатчинской больнице

В 1968 году
Валентина Владимировна окончила 8-е Ленинградское медицинское училище и начала свою
трудовую деятельность на Ленинградской станции скорой помощи. В 1972-м поступила
в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт и после его
окончания, в 1978-м году, устроилась работать в Гатчинский роддом врачом-акушером-гинекологом.
С 1986-го по 1989 годы Валентина Владимировна исполняла обязанности заведующей
женской консультацией, а потом продолжила работу в женской консультации
врачом-акушером-гинекологом.
За 43 года работы
в Гатчинской больнице Валентина Владимировна помогла сотням пациенток, за
преданность своему делу не раз награждалась благодарностями, в том числе с
формулировками, которые давно стали историей: «В ознаменование Дня советской
молодежи за достигнутые показатели в трудовой и общественной работе», «В
ознаменование слёта ударников коммунистического труда». В 2016-м за многолетний
добросовестный труд Валентина Шуршилина была награждена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения РФ.
Елена Анатольевна
Рындина, врач - акушер-гинеколог: «Валентина Владимировна – любимый всем
сердцем, близкий человек. Учитель. Коллега. Профессионал, умеющий найти подход
к каждому обратившемуся к ней человеку. Тактичная, мудрая, дипломатичная,
сдержанная. Сильная духом и верная своим принципам. В любых обстоятельствах и
условиях чутко чувствующая и сопереживающая обратившимся к ней и сохраняющая
верность своему призванию. Сейчас у нее просто перевернута новая страница.
Искренне желаем ей удачи в любых начинаниях! Пусть всё сложится и будет
хорошо!»
По информации Гатчинской КМБ