Юный футболист Гатчины – в Национальной футбольной лиге

Захар стал первым воспитанником Гатчинской ДЮСШ №3, который прошёл все этапы подготовки в школе, а также представлял наш город на соревнованиях различного уровня в составе молодежной команды футбольного клуба «Гатчина» и теперь представлен в Национальной футбольной лиге. Спортшкола гордится результатами своего воспитанника и желает ему успехов на новом этапе карьеры.

Гатчинская ДЮСШ №3 всегда отвечала за развитие футбола в Гатчине и будет продолжать работать в данном направлении для появления новых профессиональных футболистов, прославляющих наш город.

Фото с сайта: 1fnl.ru/