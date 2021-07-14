Юный футболист Гатчины – в Национальной футбольной лиге

Захар стал первым воспитанником Гатчинской ДЮСШ №3,
который прошёл все этапы подготовки в школе, а также представлял наш город на
соревнованиях различного уровня в составе молодежной команды футбольного клуба
«Гатчина» и теперь представлен в Национальной футбольной лиге. Спортшкола
гордится результатами своего воспитанника и желает ему успехов на новом этапе
карьеры.
Гатчинская ДЮСШ №3 всегда отвечала за развитие
футбола в Гатчине и будет продолжать работать в данном направлении для
появления новых профессиональных футболистов, прославляющих наш город.
Фото с сайта: 1fnl.ru/