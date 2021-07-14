Юный футболист Гатчины – в Национальной футбольной лиге

Юный футболист Гатчины – в Национальной футбольной лиге

На прошлой неделе воспитанник Гатчинской детско-юношеской школы №3 Захар Тарасенко подписал профессиональный контракт с командой Олимп-Долгопрудный и 10 июля дебютировал в Первенстве Футбольной национальной лиги сезона 2021-2022 года, отыграв полный матч в основном составе.

Рубрики : Спорт     14 Jul 2021

Захар стал первым воспитанником Гатчинской ДЮСШ №3, который прошёл все этапы подготовки в школе, а также представлял наш город на соревнованиях различного уровня в составе молодежной команды футбольного клуба «Гатчина» и теперь представлен в Национальной футбольной лиге. Спортшкола гордится результатами своего воспитанника и желает ему успехов на новом этапе карьеры.

Гатчинская ДЮСШ №3 всегда отвечала за развитие футбола в Гатчине и будет продолжать работать в данном направлении для появления новых профессиональных футболистов, прославляющих наш город.

Фото с сайта: 1fnl.ru/

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+