Мультицентр запускает новую специальность

Также в Мультицентре идет набор на обучение специальностям газонокосильщика и рабочего по уходу за животными. Всего в учреждении можно обучиться более 13 востребованным на рынке труда профессиям. Выпускники Мультицентра после окончания обучения успешно находят работу в ведущих компаниях региона.

Набор на обучение монтажу шин стартует 21 июля 2021 года, а общий срок обучения по профессии – 2,5 месяца. Для получения профессии приглашаются молодые люди от 18 лет.

Вопросы и запись по телефонам приемной комиссии: +7 (921) 377-47-47, +7 (81370) 43-387 и +7 (812) 643-16-31.