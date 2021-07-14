Мультицентр запускает новую специальность

Теперь в Мультицентре социальной и трудовой интеграции можно пройти обучение по профессии «Монтажник шин».
Также в Мультицентре идет набор на обучение
специальностям газонокосильщика и рабочего по уходу за животными. Всего в
учреждении можно обучиться более 13 востребованным на рынке труда профессиям.
Выпускники Мультицентра после окончания обучения успешно находят работу в
ведущих компаниях региона.
Набор на обучение монтажу шин стартует 21 июля 2021
года, а общий срок обучения по профессии – 2,5 месяца. Для получения профессии
приглашаются молодые люди от 18 лет.
Вопросы и запись по телефонам приемной комиссии: +7
(921) 377-47-47, +7 (81370) 43-387 и +7 (812) 643-16-31.
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