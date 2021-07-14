Сергей Яхнюк о «Поезде Победы»: «Спасибо тем, кто воплотил идею»

В составе
делегации были представители совета ветеранов Волосовского района, общества
инвалидов и активисты партии «Единая Россия».
«Спасибо, тем, кто
эту идею воплотил. Спасибо, за то, что поезд бывает в райцентрах. Отдельное
спасибо волонтерам, которые воспитывают себя, дают повод быть похожими на них,
впитывать дух патриотизма», - сказал Сергей Яхнюк.
Он добавил, что он
уже второй раз посещает экспозицию. «Каждый раз открываешь, что-то новое для
себя. Такие моменты нужно использовать для воспитания подрастающего поколения»,
- сказал он.
Многие ветераны
были сегодня со своими внуками. Общее впечатление у подрастающего поколения –
понравилось, но страшно.
"Этот проект
трогает за душу – просто до слез. Мой отец тоже был в концлагере, ехал тоже в
таком вагоне. То, что она рассказывает – за душу берет. Конечно, это нужно
смотреть и посещать молодежи. Надо, чтобы поезд был более доступен всем. Этот
проект на ближайшие 10 лет, он должен ездить", - поделилась впечатлениями
депутат Законодательного собрания Марина Левченко.
«Такие проекты
нужны для воспитания нашего подрастающего поколения», - рассказал один из
ветеранов.
«Поезд Победы»
состоит из 9 вагонов, каждый из которых ― это отдельная инсталляция: окоп,
жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых,
сцена допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли
военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет ― концлагерь.
Часть экспозиции
поезда напоминает о том, что ради победы трудились не только солдаты и медики,
но и ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для
лечения раненых в полевых условиях.
Сопровождает
экспозицию закадровый голос машиниста Лидии, участницы военных событий, в
исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках
аудиогида.
Проект реализован
творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный
квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры
Победы».