Сергей Яхнюк о «Поезде Победы»: «Спасибо тем, кто воплотил идею»

В составе делегации были представители совета ветеранов Волосовского района, общества инвалидов и активисты партии «Единая Россия».

«Спасибо, тем, кто эту идею воплотил. Спасибо, за то, что поезд бывает в райцентрах. Отдельное спасибо волонтерам, которые воспитывают себя, дают повод быть похожими на них, впитывать дух патриотизма», - сказал Сергей Яхнюк.

Он добавил, что он уже второй раз посещает экспозицию. «Каждый раз открываешь, что-то новое для себя. Такие моменты нужно использовать для воспитания подрастающего поколения», - сказал он.

Многие ветераны были сегодня со своими внуками. Общее впечатление у подрастающего поколения – понравилось, но страшно.

"Этот проект трогает за душу – просто до слез. Мой отец тоже был в концлагере, ехал тоже в таком вагоне. То, что она рассказывает – за душу берет. Конечно, это нужно смотреть и посещать молодежи. Надо, чтобы поезд был более доступен всем. Этот проект на ближайшие 10 лет, он должен ездить", - поделилась впечатлениями депутат Законодательного собрания Марина Левченко.

«Такие проекты нужны для воспитания нашего подрастающего поколения», - рассказал один из ветеранов.

«Поезд Победы» состоит из 9 вагонов, каждый из которых ― это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет ― концлагерь.

Часть экспозиции поезда напоминает о том, что ради победы трудились не только солдаты и медики, но и ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых условиях.

Сопровождает экспозицию закадровый голос машиниста Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».