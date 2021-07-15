Диалог с властью

Жители деревни Романовка Гатчинского района Ленинградской области просят обустроить тротуар от деревни Романовки до железнодорожной платформы Старое Мозино.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

- Планируется обустроить пешеходную дорожку от региональной автомобильной дороги «Подъезд к поселку Романовка» до первого пешеходного схода с пассажирской платформы

Администрацией Гатчинского района Ленинградской области запланировано строительство автомобильного подъезда и перехватывающей парковки возле железнодорожной платформы на земельном участке, примыкающем к полосе отвода железной дороги, в рамках развития данной территории, после заключения с Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» договора долгосрочной субаренды на земельный участок.

Жители города Высоцка Выборгского района просят привести в нормативное состояние дорогу от порта Высоцка до города.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

- Вышеуказанный участок автомобильной дороги, ведущей к Высоцку до ул. Гранитная, не стоит на балансе ГКУ «Ленавтодор». Отделом землепользования и имущественных отношений ГКУ «Ленавтодор» проводится работа по актуализации кадастрового паспорта и приведению его в соответствие с техническим паспортом. Планируемый срок выполнения работ 2022 год, будет определен государственным контрактом.

Возможно ли оборудовать остановки на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

- Установку 2-х остановочных пунктов на региональной автомобильной дороге «Ропша – Марьино» (Ропшинское шоссе) на участке, примыкающем к деревне Владимировка, а также организацию на данном участке пешеходного перехода признаны нецелесообразными, ввиду несоответствия имеющихся подходов безопасности дорожного движения. Отсутствие возможности на участке ограничения скоростного режима, также искусственных неровностей не позволяет обеспечить безопасность пешеходов.

В поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области после строительства второй очереди ЖК «Солнечный квартет» снизился напор воды, вечерами ее практически нет. Как планируется улучшить водоснабжение?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

- Комитет вместе с администрацией Тосненского района Ленинградской области рассмотрел обращение жительницы насчет недостаточного напора воды в многоквартирных домах ЖК «Солнечный квартет». Для решения проблемы организовали комиссионный выход. Комиссия выяснила: вопрос некачественного водоснабжения относится к компетенции управляющей компании ООО «АКУ». На границе балансовой принадлежности напор соответствует условиям договора и составляет 2.75 кг/см2.

Сейчас в Федоровском поселении идут работы по проектированию для строительства водоносной станции и резервуаров для хранения чистой питьевой воды. Будет увеличена мощность существующей станции в деревне Глинка в рамках контракта, заключенного между администрацией Федоровского поселения и ООО «Инфраэкопроект». Проектная документация направлена в ГАУ «Леноблэкспертиза» для получения положительного заключения.

Жители поселка Ромашки Приозерского района жалуются на неубранный мусор и на уменьшение мусорных баков на улице Речная.

Отвечает администрация Приозерского района Ленинградской области.

- Администрация Приозерского района Ленинградской области и Ромашкинского сельского поселения сообщают, весь мусор на площадке по улице Речная был убран. Что касается контейнера, то раньше на указанной контейнерной площадке было установлено три контейнера по 0,75 м3, его заменили на один контейнер объемом 3 м3.

Жители Новой Ладоги Волховского района Ленинградской области просят восстановить автобусное сообщение между Новой Ладогой и Санкт-Петербургом.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

- В целях возобновления работы смежного межрегионального маршрута № 847 «Новая Ладога – Санкт-Петербург, ст. метро «Волковская» Комитетом в мае 2021 года проведен открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ленинградской области. По итогам открытого конкурса победителем признан ИП Гиляев М.В., который с 24 мая 2021 года приступил к обслуживанию маршрута № 847. В соответствии с расписанием по маршруту № 847 ежедневно выполняется 4 рейса отправлением из Новой Ладоги 05:50 и 14:40, отправлением из Санкт-Петербурга 10:50 и 18:15.

Жители Новой Ладоги Волховского района Ленинградской области просят отрегулировать автобусное сообщение до деревни Немятово Волховского района.

Отвечает администрация Волховского района Ленинградской области.

- Расписание по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Волховского района составлено с учетом пассажиропотока и транспортной логистики.

Транспортное сообщение с деревни Немятово обеспечено. От Новой Ладоги до деревни Немятово ежедневно в утренние, дневные и вечерние часы осуществляется по пять отправлений автобуса в одну сторону и пять отправлений обратно.

Отправление в 15:00 ранее было сезонным и осуществлялось только в летний период. По просьбам жителей данное отправление изменено до деревни Иссад круглогодично.