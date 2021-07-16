«И сохранят в веках граниты нам дорогие имена»

- Солдаты и офицеры пожертвовали своими жизнями, чтобы их дети могли жить в мире, чтобы их внуки
также видели мирное голубое небо. Сегодня тела этих 19 героев будут преданы земле. К
сожалению, при них не было смертных медальонов и других документов, чтобы можно
было определить их имена. Для нам они остались безымянными, но в семьях их знают
и будут помнить всегда, - сказал командир поискового отряда «Искра» Андрей
Клементьев.
В
августе 1941 года, наступая на Ленинград, у деревни Пижма враг встретил
ожесточенное сопротивление защитников Красногвардейского укрепленного рубежа. 67
ОПАБ формировался из рабочих предприятий Куйбышевского района Ленинграда и
студентов Горного института, бойцы 2-й гвардейской дивизии народного ополчения
преимущественно были рабочими и служащими Балтийского судостроительного завода.
На месте братского захоронения мужественных защитников Гатчинской земли в 1965
году был установлен памятник.
В
торжественно-траурном митинге приняли участие глава администрации Кобринского
поселения Вячеслав Федорченко, бойцы поисковых отрядов, военнослужащие и
местные жители.
Во
время митинга пошел дождь.
-
Природа тоже с нами – и тоже плачет. Каждый год на Гатчинской земле проходят
торжественно-траурные захоронения бойцов, и каждый год это для нас трепетно и трогательно. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел почтить память героев, кто
ведет поисковую работу. И в первую очередь скромных и бескорыстных
ребят-поисковиков. Я хочу обратиться к молодежи: пожалуйста, не забывайте ту
войну и не допускайте, чтобы война повторилась снова, – сказала специалист
комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
Гатчинского района комитета Инга Давыдовская.
После
минуты молчания, по православному обычаю, над останками бойцов была совершена
лития, и они были захоронены с воинскими почестями: в
честь тех, кто не вернулся с войны, был произведен воинский салют. Участники
митинга возложили венки и алые гвоздики.