«И сохранят в веках граниты нам дорогие имена»

Останки к расноармейцев, погибших в 1941 году в кровопролитных боях недалеко от деревни Пижма, были обнаружены в ходе экспедиции поисковыми отрядами «Искра» и «Легенда» Гатчинского района, а также представителями ассоциации поисковых отрядов «Гром» Владимирской области.

- Солдаты и офицеры пожертвовали своими жизнями, чтобы их дети могли жить в мире, чтобы их внуки также видели мирное голубое небо. Сегодня тела этих 19 героев будут преданы земле. К сожалению, при них не было смертных медальонов и других документов, чтобы можно было определить их имена. Для нам они остались безымянными, но в семьях их знают и будут помнить всегда, - сказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

В августе 1941 года, наступая на Ленинград, у деревни Пижма враг встретил ожесточенное сопротивление защитников Красногвардейского укрепленного рубежа. 67 ОПАБ формировался из рабочих предприятий Куйбышевского района Ленинграда и студентов Горного института, бойцы 2-й гвардейской дивизии народного ополчения преимущественно были рабочими и служащими Балтийского судостроительного завода. На месте братского захоронения мужественных защитников Гатчинской земли в 1965 году был установлен памятник.

В торжественно-траурном митинге приняли участие глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко, бойцы поисковых отрядов, военнослужащие и местные жители.

Во время митинга пошел дождь.

- Природа тоже с нами – и тоже плачет. Каждый год на Гатчинской земле проходят торжественно-траурные захоронения бойцов, и каждый год это для нас трепетно и трогательно. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел почтить память героев, кто ведет поисковую работу. И в первую очередь скромных и бескорыстных ребят-поисковиков. Я хочу обратиться к молодежи: пожалуйста, не забывайте ту войну и не допускайте, чтобы война повторилась снова, – сказала специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района комитета Инга Давыдовская.

После минуты молчания, по православному обычаю, над останками бойцов была совершена лития, и они были захоронены с воинскими почестями: в честь тех, кто не вернулся с войны, был произведен воинский салют. Участники митинга возложили венки и алые гвоздики.

Работа по поиску и упокоению погибших защитников рубежей Красногвардейского укрепрайона, ополченцев-добровольцев, продолжается.



