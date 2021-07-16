Откроется ли 1 сентября Лукашевская школа?

В Лукашевской школе состоялось выездное совещание по вопросам проведения капитального ремонта. В нем приняли участие представители контрольного комитета губернатора Ленинградской области, комитетов образования Ленинградской области и Гатчинского района.

К приезду ответственных лиц школьный двор был полон. Журналисты взяли комментарии у чиновников, подрядчика, представителя специализированной организации, производящей очистку здания от плесени, директора школы Максима Миронкова и выслушали замечания родителей.

В свою очередь, родители также снимали объяснения чиновников и подрядчиков на видео. О проблемах реновации школы в Лукашах они написали даже президенту страны. Претензии у родителей практически ко всему, что сделал и не сделал подрядчик. От черной плесени на потолке до цвета стен и качества плитки в туалете.

По информации районной администрации, общий объем выполненных работ составляет порядка 60%. Срок завершения работ по контракту – 30 июня 2021 года. Подрядчик уведомлен о начислении пени и штрафов в связи с нарушением сроков. В настоящий момент работы по капитальному ремонту школы продолжаются. Ход и качество работ контролирует служба технического надзора.

По словам директора школы Максима Миронкова, работы выполнены лишь наполовину. Да и к тому, что сделано, есть масса нареканий. Директор отказался принимать работы, после чего, как он сообщил, ему стали поступать намеки об увольнении по собственному желанию.

Свое видение проблемы – у компании-подрядчика. По итогам аукциона, контракт на реновацию Лукашевской школы на сумму более 36 млн рублей заключен в октябре 2020 года с компанией «РемСпецТех». Согласно условиям, обновить нужно было все двухэтажное здание, включая инженерные сети. Однако, по словам подрядчика, ход ремонта стал тормозиться еще на этапе составления проектной документации.

Как пояснил директор школы, столкнувшись с некачественно выполненными работами, он решил без независимой технической экспертизы больше ни один проект не принимать и за свой счет проверил установку вентиляции и электрики.

Подрядчик же настаивает, что проектной документации по инженерным сетям он ждал от администрации школы, и по сей день она не выдана.

По оценке генерального директора компании «РемСпецТех» Анатолия Сушинского, готовность объекта составляет около 70 процентов. При нормальном финансировании и взаимодействии срок сдачи, примерно, через два месяца.

Почему все пошло не так, и кто в этом виноват – теперь будут решать контролирующие органы. Вокруг ремонта школы начались проверки.

Как заявил заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Артем Огарков, в данный момент вопрос открытия школы к 1 сентября прорабатывается.

- По поручению губернатора Ленобласти, контрольный комитет совместно с администрацией, совместно с нашим комитетом образования будет разбираться в причине задержки сроков выполнения ремонтных работ, а также в причинах недопонимания между заказчиком и подрядчиком в части определения объемов работ, согласования итоговых актов работ, качества проведенных ремонтных работ. Постараемся в кратчайшие сроки ситуацию выправить. Конечно же, с привлечением родительской общественности, - сообщил Артем Сергеевич.

На вопрос, кто ответственен за то, что часть работ не была включена в смету, он пояснил, что в муниципальном контракте есть две стороны: заказчик в лице администрации школы и подрядчик - юридическое лицо, которое занимается ремонтом школы.

- В чем проблема и чья вина - будем разбираться совместно: поднимать документацию, смотреть, какими документами заказчик и подрядчик обменивались между друг другом в процессе работы, и соответственно будем понимать ситуацию, которая сложилась, - сказал А.С. Огарков и пояснил, что информацией по поводу давления на директора, если он не примет школу, комитет общего и профессионального образования Ленобласти не располагает.

Контрольный комитет уже приступил к анализу рабочей документации. По поручению прокуратуры Ленобласти проверку исполнения контракта по реновации школы в Лукашах начала Гатчинская прокуратура.

Ситуацию комментирует председатель комитета образования Гатчинского района Елена Николаевна Глыбина:

- В прямые обязанности руководителя образовательной организации входит управление не только материальной стороной, как например, ремонт и реновация в случае с Лукашевской школой, но и управление образовательным процессом, основополагающим для жизнедеятельности школы. В этом учебном году, к сожалению, эта работа директором школы, Максимом Анатольевичем Миронковым, не была выстроена надлежащим образом.

Как следствие, одни из самых низких показателей в районе по результатам проведения экзаменационной кампании ОГЭ по математике, попадание в «красную зону» по трем критериям при написании Всероссийских проверочных работ весеннего периода (корреляция результатов с предыдущей работой (6 класс), запрос комитета общего и профессионального образования работ по русскому языку и математике на проверку объективности (6 класс, 4 класс), запрос комитета общего и профессионального образования работ по математике (6 класс) с оценкой «3» на проверку объективности). Кроме того, администрация школы, единственная во всей Ленинградской области, не смогла обеспечить загрузку Всероссийских проверочных работ по окружающему миру (4 класс) в единую всероссийскую систему ФИС ОКО, с последствиями этого нам всем еще предстоит работать и объясняться.

Лукашевская школа входит в число школ с низкими образовательными результатами, реализация программы развития образовательного учреждения – очень трудоемкий и сложный процесс. И вот тут возникли административные пробуксовки.

Во-первых, руководитель школы практически самоустранился от сопровождения образовательной деятельности. Педагогические работники и обучающиеся классов на базе Коммунарской школы №1 не видели своего руководителя в период с декабря по май. Полномочия управления были переданы заместителям по учебно-воспитательной работе, которые также не смогли должным образом контролировать образовательный процесс. Учебный день для старших классов состоял из 4-х уроков вместо 6-ти. При этом дистанционный формат обучения для восполнения пробелов практически не использовался. Дети были вынуждены уходить с уроков раньше по причине трудностей возвращения рейсовыми автобусами домой, при этом выделенный специально на муниципальные средства для комфортного сопровождения реновации школьный автобус не использовался по причине нежелания руководителя конструктивно реагировать и решать возникающие трудности.

Во-вторых, налицо пренебрежение к кадровому обеспечению образовательной деятельности: увольнение специалистов по причине несходства характеров с руководителем, прием работников с отсутствием справок о судимости - является вопиющим административным нарушением.

В-третьих, отсутствие со стороны руководства информационного сопровождения деятельности, в частности документы, касающиеся финансово-хозяйственного аспекта, не размещались на соответствующих Интернет-ресурсах, и, как следствие этого, возникали неоднократные претензии со стороны надзорных органов.

В школе нет единого ядра, единой административной и педагогической команды, которые могли бы в период реновации мобилизоваться на решение текущих задач в пользу своих учеников, на обеспечение им качественного и доступного образования. Не нужно долгих объяснений, чтобы понять: создание такой команды – это главное управленческое решение, но оно до сих пор не выполнено. «В Лукашевской школе нет управления, и вы должны решить этот вопрос», - сказал мне один из родителей. Здесь даже нечего возразить, я полностью с ним согласна.

Какую оценку деятельности нынешнего руководителя школы можно дать? Максим Анатольевич стал оппозиционером по отношению к своей же собственной школе.

Для примера приведу некоторые факты: директору школы известны претензии, которые комитет образования выдвигал подрядчику в ходе ремонта, но Максим Анатольевич Миронков предпочел конструктивному решению возникших проблем совершенно другие подходы: им были организованы родительские группы, которым информация преподносилась однобоко, что повлекло за собой всплеск агрессивных действий. Так, в ходе ремонта была обнаружена черная плесень, для ее уничтожения наняли специализированную фирму. Группа инициативных родителей в прямом смысле стала мешать рабочим ее убирать, отказываясь даже слушать объяснения специалистов о технологических этапах обработки плесени.

Еще один факт – в прошлом году на организацию цифровой образовательной среды в Лукашевской школе было потрачено 2,5 млн рублей, дополнительно еще на 7 млн рублей было закуплено оборудование. На маленькую школу, где 13 классов, этой суммы достаточно, чтобы оборудовать все необходимые лаборатории. Какую же картину мы видим? Сейчас идет ремонт - парты, мультимедийные проекторы, компьютеры и другая дорогостоящая техника стоят даже не накрытыми, в пыли. А ведь это сделать было бы несложно. У школы есть средства на пленку и скотч, если бы их не было – комитет образования выделил бы. Акт передачи подрядчику объекта и имущества был составлен без перечня, какое конкретно имущество передано. Непонятно, кто теперь ответит за испорченную технику и пришедшую в негодность мебель?

По всей видимости, чтобы отвлечь внимание комитета образования, администрации района от текущих школьных проблем, Максим Анатольевич поднял шум вокруг реновации. Организовать сохранность имущества у директора времени нет, зато оно есть, чтобы устраивать митинги, писать жалобы под разными фамилиями с разных адресов с одинаковым текстом в комитет образования, прокуратуру, следственный комитет и так далее.

Когда речь идет об учреждении образования, нужно думать о 270 детях, которым нужно учиться в школе, а не решать проблему, кто кого любит или нет. Мне сейчас приходится заниматься массой вопросов, которые должен был решить директор: нехваткой мощностей, переносом канализационных колодцев.

К сожалению, масса энергии, времени и сил потрачена на то, чтобы нейтрализовать негатив, не имеющий под собой определенных оснований. Конечно, у нас есть претензии к подрядчику. Они грамотные специалисты, но, наверное, взялись за ту работу, которую им трудно выполнить. С помощью администрации Гатчинского района, очень надеемся, что выход из положения найден. К этому подрядчику на субподряд приходит достаточно сильная организация, которая поможет решить текущие вопросы.

Директор школы в данный период времени находится на длительном больничном, но, тем не менее, в школе есть исполняющая обязанности - энергичная молодая женщина, ведущая целенаправленную работу по продвижению своевременного открытия школы. Она жестко контролирует подрядчика, плотно работает с Технадзором. Все решает по существу, в соответствии с действующим законодательством. Новое оборудование у нас закуплено. С помощью позитивных родителей и учителей приведем в порядок школу по окончании реновационных работ. И все будет хорошо. Лукашевская школа должна быть безопасной и красивой! И очень надеюсь, что, если не 1-му, то к 10-му сентября, она будет открыта.



