«Поезд Победы»: дети должны это знать

Сотрудники полиции на транспорте обеспечивали охрану общественного порядка в связи с прибытием «Поезда Победы» на станцию Гатчина-Балтийская. К сожалению, не всем желающим удалось посетить музей. В последний день показа экспозиции начальник ЛПП майор полиции И.С. Сычикова и старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Н.Н. Игнатьева обратили внимание на стоящих у Балтийского вокзала мужчину и маленькую девочку, которая плакала.

Полицейские подошли к ним и выяснили, что девочка очень хочет посмотреть выставку, но билетов уже нет.

По просьбе полицейских организаторы согласились показать маленькой Лизе музей в сопровождении старшего инспектора ПДН Н.Н. Игнатьевой. Девочка с огромным интересом слушала рассказ инспектора о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах солдат Красной армии, о том, что пришлось пережить людям в годы войны.

Маленькая Лиза была очень довольна, а папа девочки поблагодарил сотрудников полиции за предоставленный шанс посетить «Поезд Победы», ведь подвиги наших дедов должны знать наши дети.

https://vk.com/public203181337

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