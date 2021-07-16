«Поезд Победы»: дети должны это знать

Сотрудники полиции
на транспорте обеспечивали охрану общественного порядка в связи с прибытием «Поезда
Победы» на станцию Гатчина-Балтийская. К сожалению, не всем желающим
удалось посетить музей. В последний день показа экспозиции начальник ЛПП майор
полиции И.С. Сычикова и старший инспектор по делам несовершеннолетних майор
полиции Н.Н. Игнатьева обратили внимание на стоящих у Балтийского вокзала
мужчину и маленькую девочку, которая плакала.
Полицейские
подошли к ним и выяснили, что девочка очень хочет посмотреть выставку, но билетов
уже нет.
По просьбе
полицейских организаторы согласились показать маленькой Лизе музей в
сопровождении старшего инспектора ПДН Н.Н. Игнатьевой. Девочка с огромным
интересом слушала рассказ инспектора о событиях Великой Отечественной войны, о
подвигах солдат Красной армии, о том, что пришлось пережить людям в годы войны.
Маленькая
Лиза была очень довольна, а папа девочки поблагодарил сотрудников полиции за
предоставленный шанс посетить «Поезд Победы», ведь подвиги наших дедов должны
знать наши дети.
https://vk.com/public203181337