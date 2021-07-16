В Гатчине и районе – 28 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 25 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 12

- садоводство «Магистраль», массив Кобралово – 1

- Сиверский – 2

- Вырица – 3

- Коммунар – 1

- Большие Колпаны – 2

- Новый Свет – 1

- Дружная Горка – 1

- Сусанино – 1

- Семрино – 1

- д. Бугры – 1

- Мыза-Ивановка – 1

- Вопша – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 7216 человек, 6341 – 87,9% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 16 июля за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 52429 человек, 45528 поправились, 1934 заболевших скончались.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Ленинградской области вакцинировано 353 068 человек, в том числе 12 835 человек за минувшие сутки.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Верево.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также внутримышечно.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.