В Гатчине и районе – 28 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 25 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 12
- садоводство
«Магистраль», массив Кобралово – 1
-
Сиверский – 2
-
Вырица – 3
-
Коммунар – 1
- Большие
Колпаны – 2
-
Новый Свет – 1
-
Дружная Горка – 1
-
Сусанино – 1
- Семрино
– 1
- д.
Бугры – 1
-
Мыза-Ивановка – 1
-
Вопша – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7216 человек, 6341 – 87,9% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 16 июля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 52429 человек, 45528 поправились, 1934 заболевших
скончались.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Ленинградской
области вакцинировано 353 068 человек, в том числе 12 835 человек за
минувшие сутки.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Верево.
Вакцинация
проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе
0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также
внутримышечно.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.