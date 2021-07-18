В Гатчине отключат свет в начале недели

г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 45, 49Б, 9А, 47А, 49, 47, 44; ул.
Соборная д. 22А, 22, 20А, 20, 24Б; ул. Радищева д. 5А, 5; ул. Урицкого д. 12,
17А, 14, 16
20.07.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Рощинская д. 3; Государственный
институт экономики, финансов, права и технологий
г.
Гатчина:
пер. Солнечный д. 6; ул. Хохлова д. 7А
г. Гатчина:
ул. Чехова д. 18
23.07.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 69
19.07.21 с 10:00 до 12:00
Таицкое ГП
пгт. Тайцы
ул. Советская д. 1-10; ул. Санаторская д. 1-4; ул.
Привокзальная д. 1, 1А
19.07.21 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП
пгт. Вырица:
ул. Почтовая д. 1-16; ул. Лесная д. 11-16;
ул. Ефимова д. 43-60
Вырицкое ГП
пгт. Вырица:
ул. Крупская д. 3-30; пр-кт. Народный д. 36-53В
ул. Московская д. 24
Вырицкое ГП
пгт.
Вырица:
ул. Советская д. 3-72; ул. Елизаветинская д. 27-50;
ул. Белинского д. 64-69; ул. Железнодорожная д. 67-71
Вырицкое ГП
пгт.
Вырица:
пр-кт. Кирова д. 39-56; ул. Боровая д. 7-35; ул.
Ракеевская д. 18-20; пр-кт Кирова д. 56-58; Детский сад; ДОЛ "Балтийская
звезда"
Вырицкое ГП
пгт.
Вырица:
ул. Мельничный ручей д. 2-41; ул. Ягодная д. 1-24;
пер. Родниковый д. 3-7
23.07.21 с 09:00 до 15:00
Вырицкое ГП
пгт. Вырица:
ул. Сызранская д. 19-45, 53-59; пер. Балаковский д.
1-9; ул. Костромская д. 12-31
21.07.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Сиверский:
ул. Военный городок д. 3-48
22.07.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Сиверский:
ул. 123-й Дивизии д. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10А, 12; ул.
Вокзальная д. 10А; ул. Красная д. 1-6; ул. Первомайская д. 1-33; ш. Белогорское
д. 1-13; Десткий сад