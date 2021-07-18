В Гатчине отключат свет в начале недели

В Гатчине отключат свет в начале недели

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     18 Jul 2021

19.07.21 с 12:00 до 15:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 45, 49Б, 9А, 47А, 49, 47, 44; ул. Соборная д. 22А, 22, 20А, 20, 24Б; ул. Радищева д. 5А, 5; ул. Урицкого д. 12, 17А, 14, 16

 

20.07.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Рощинская д. 3; Государственный институт экономики, финансов, права и технологий

 

21.07.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пер. Солнечный д. 6; ул. Хохлова д. 7А

 

22.07.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Чехова д. 18

 

23.07.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 69

 

19.07.21 с 10:00 до 12:00

Таицкое ГП

пгт. Тайцы

ул. Советская д. 1-10; ул. Санаторская д. 1-4; ул. Привокзальная д. 1, 1А

 

19.07.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица:

ул. Почтовая д. 1-16; ул. Лесная д. 11-16; ул. Ефимова д. 43-60

 

20.07.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица:

ул. Крупская д. 3-30; пр-кт. Народный д. 36-53В

ул. Московская д. 24

 

21.07.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица:

ул. Советская д. 3-72; ул. Елизаветинская д. 27-50; ул. Белинского д. 64-69; ул. Железнодорожная д. 67-71

 

21.07.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица:

пр-кт. Кирова д. 39-56; ул. Боровая д. 7-35; ул. Ракеевская д. 18-20; пр-кт Кирова д. 56-58; Детский сад; ДОЛ "Балтийская звезда"

 

22.07.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица:

ул. Мельничный ручей д. 2-41; ул. Ягодная д. 1-24; пер. Родниковый д. 3-7

 

23.07.21 с 09:00 до 15:00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица:

ул. Сызранская д. 19-45, 53-59; пер. Балаковский д. 1-9; ул. Костромская д. 12-31

 

21.07.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Сиверский:

ул. Военный городок д. 3-48

 

22.07.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Сиверский:

 ул. 123-й Дивизии д. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10А, 12; ул. Вокзальная д. 10А; ул. Красная д. 1-6; ул. Первомайская д. 1-33; ш. Белогорское д. 1-13; Десткий сад

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