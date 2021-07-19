Чиновника задержали при получении взятки

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что директору Лукашевской школы угрожают увольнением за отказ принимать неудовлетворительный ремонт. По данному факту следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, в ходе которой получена информация о причастности начальника отдела закупок администрации Гатчинского муниципального района к коррупционным преступлениям.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при получении взятки в сумме 150 тыс. рублей за беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной процедуры для заключения контрактов задержан начальник отдела закупок администрации Гатчинского муниципального района.

Следственным отделом по г. Гатчина следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Начальник отдела закупок администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям коррупционного характера. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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