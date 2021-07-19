Подземный переход и история авиации Гатчины

Подземный переход под железной дорогой у Балтийского вокзала имел безобразный вид. Идея расписать его стены принадлежит группе молодых гатчинцев. Руководитель проекта Федор Кухарь нашел поддержку в комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района. Пройдя конкурсный отбор, его проект получил субсидию на реализацию. Затем последовала череда необходимых согласований и разрешений – и художники приступили к работе.

Еще в процессе преображения подземного перехода в социальной сети появилась масса комментариев, а следом последовали звонки в редакцию с просьбой поблагодарить всех, кто принимал участие в благом деле.

Как рассказал Федор Кухарь, идея эта давняя.

- В проекте была задействована Федерация экстремальных видов спорта и уличных культур, находящаяся в стадии регистрации. Непосредственно рисовали представители этой Федерации – пять художников: Сергей, Егор, Лиза, Николай и я. Также в реализации нашего проекта участвовало областное отделение молодежного движения «Молодая Гвардия». Была выбрана авиационная тема, потому что мы находимся в микрорайоне Аэродром. Тут все достаточно логично. Наша новая скейт площадка тоже находится на Аэродроме. Мы решили для молодежи, да и вообще для гатчинцев сделать экскурс в историю. К сожалению, с каждым годом у нас все меньше остается вещественных доказательств того, что в Гатчине было военное летное поле - оно застраивается. Люди начинают забывать историю этого места. Нужно больше говорить об этом, чтобы нить истории не терялась. Во время подготовки мы изучали исторические данные и искали фотоматериалы, на основе которых были выполнены работы; подключали уличных художников, в том числе с профессиональным художественным образованием, - рассказал Федор.

Со стен подземного перехода на прохожих смотрят основатели русской авиации, первые летчики, инженеры-изобретатели. Художники изобразили здание офицерской воздухоплавательной школы, занимавшей одно из центральных мест в системе подготовки авиаторов, символ передовой русской инженерной мысли того времени - самолет «Русский витязь», построенный инженером Сикорским, и современность - МиГ-21, символ микрорайона Аэродром.

Многие уже поднимают вопрос о сохранности работ художников.

- Красиво! Художникам респект. Жаль только, если какие-нибудь уроды это испортят. Вот видеонаблюдение там бы не помешало, - пишут гатчинцы в соцсетях.

У ребят еще много интересных идей и желание их реализовывать.

- Мы очень благодарны председателю комитета по спорту и молодежной политике Сергею Пименову, который лично поддерживал наш проект на протяжении всей его реализации. У нас появилась идея развить это направление: к 1 августа – Дню железнодорожника - расписать стены перехода у станции Татьянино на тему российских железных дорог, а затем в этом же стиле сделать открытую уличную галерею об истории Гатчины и исторических личностях. Мы уже ведем переговоры с администрацией, - поделился планами Федор Кухарь.

Татьяна Можаева