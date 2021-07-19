Подземный переход и история авиации Гатчины

Подземный
переход под железной дорогой у
Балтийского вокзала имел безобразный вид. Идея расписать его стены принадлежит
группе молодых гатчинцев. Руководитель проекта Федор Кухарь нашел поддержку в
комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
Гатчинского района. Пройдя конкурсный отбор,
его проект получил субсидию на реализацию. Затем последовала череда
необходимых согласований и разрешений – и художники приступили к работе.
Еще
в процессе преображения подземного перехода в социальной сети появилась масса
комментариев, а следом последовали звонки в редакцию с просьбой поблагодарить
всех, кто принимал участие в благом деле.
Как
рассказал Федор Кухарь, идея эта давняя.
- В
проекте была задействована Федерация экстремальных видов спорта и уличных
культур, находящаяся в стадии регистрации. Непосредственно рисовали
представители этой Федерации – пять художников: Сергей, Егор, Лиза, Николай и
я. Также в реализации нашего проекта участвовало областное отделение молодежного
движения «Молодая Гвардия». Была выбрана авиационная тема, потому что мы
находимся в микрорайоне Аэродром. Тут все достаточно логично. Наша новая скейт
площадка тоже находится на Аэродроме. Мы решили для молодежи, да и вообще для гатчинцев
сделать экскурс в историю. К сожалению, с каждым годом у нас все меньше
остается вещественных доказательств того, что в Гатчине было военное летное
поле - оно застраивается. Люди начинают забывать историю этого места. Нужно
больше говорить об этом, чтобы нить истории не терялась. Во время подготовки мы
изучали исторические данные и искали фотоматериалы, на основе которых были
выполнены работы; подключали уличных художников, в том числе с профессиональным
художественным образованием, - рассказал Федор.
Со
стен подземного перехода на прохожих смотрят основатели русской авиации, первые
летчики, инженеры-изобретатели. Художники изобразили здание офицерской воздухоплавательной
школы, занимавшей одно из центральных мест в системе подготовки авиаторов, символ
передовой русской инженерной мысли того времени - самолет «Русский витязь»,
построенный инженером Сикорским, и современность - МиГ-21, символ микрорайона
Аэродром.
Многие
уже поднимают вопрос о сохранности работ художников.
-
Красиво! Художникам респект. Жаль только, если какие-нибудь уроды это испортят.
Вот видеонаблюдение там бы не помешало, - пишут гатчинцы в соцсетях.
У
ребят еще много интересных идей и желание их реализовывать.
- Мы
очень благодарны председателю комитета по спорту и молодежной политике Сергею Пименову,
который лично поддерживал наш проект на протяжении всей его реализации. У нас
появилась идея развить это направление: к 1 августа – Дню железнодорожника - расписать
стены перехода у станции Татьянино на тему российских железных дорог, а затем в
этом же стиле сделать открытую уличную галерею об истории Гатчины и исторических
личностях. Мы уже ведем переговоры с администрацией, - поделился планами Федор
Кухарь.
Татьяна
Можаева