Ушел из жизни Аркадий Ген

Гатчинская КМБ выражает глубокие соболезнования родным и близким Аркадия Соломоновича. Память о нем сохранится в сердцах сотен медиков и жителей нашего города.

Аркадий Соломонович родился 29 ноября 1923 года в Опочке (ныне Псковская, тогда - Ленинградская область). Родители и тети по папиной и маминой линиям были врачами, да и жил он, по сути, в больнице, так что трудностей с выбором профессии не было. Закончив 10-летку и отметив выпускной, 19 июня Аркадий Ген приехал в Ленинград – выбирать институт и поступать. Но мирным планам помешала война.

Сначала была эвакуация, в декабре 1941 он был призван на службу и военкомата и направлен в радисты. После окончания курсов Аркадий Соломонович попал в радиотелеграфисты 2-й батареи 297-го отдельного дивизиона 63-го гвардейского минометного полка, затем – на Карельский фронт, где прослужил 2,5 года радиотелеграфистом на батарее, совершая боевые вылазки с реактивными установками залпового огня, всем известными «Катюшами». Во время наступления наших войск на Масельском направлении был ранен и эвакуирован в медсанбат.

Затем были училище связи в Саратове, курсы усовершенствования офицерского состава связи Красной Армии в Киеве, где Аркадий Ген и встретил День Победы. Потом - служба в Кандалакше командиром радиовзвода стрелкового полка, 8 лет службы в Заполярье, и наконец Клайпеда, откуда в 1955-м Аркадий Соломонович вышел на военную пенсию. В 1956-м он вернулся в Ленинград и поступил в педиатрический институт, после его окончания 2 года работал в больнице в Великих Луках, а 1 июня 1964 года пришел в Гатчинскую ЦРБ детским хирургом. Около 20 лет Аркадий Ген работал в стационаре - дежурил, оперировал - и вел прием в детской консультации. С возрастом от работы в стационаре пришлось отказаться и Аркадий Соломонович остался работать только в детской поликлинике. «Сколько детей через меня прошло, не сосчитать, особенно в поликлинике – и по травме, и по хирургии… Но ничего, справлялись. И борьбы, и побед по медицинской части было много. В них и прошла жизнь» - вспоминал он пару месяцев назад, в канун Праздника Победы.

Аркадий Ген - капитан медицинской службы, награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Он отдал Гатчинской больнице почти 40 лет: придя в 1964-м, ушел на пенсию в 2003-м, в возрасте 80 лет.

Узнав о печальном известии, гатчинцы оставляют соболезнования на странице Гатчинской КМБ:

- Прекрасный врач, замечательный человек! Все гатчинцы помнят его -и будучи детьми, и родителями!!!Этот человек -целая история и нашей страны, и области, и нашего любимого города! Светлая память ему! (Людмила Тептина)

- Мой Учитель. Замечательный и интересный человек, отличный Врач. Работала с ним в одном кабинете 33 года. Знакома с ним 50 лет. Светлая память! (Тамара Родионова)

- Доктор был от бога! Столько к нему хожено было со своими мальчишками, спортивные травмы одолевали... Пусть земля ему будет пухом! (Луиза Шайхатарова)

- Только хорошее в памяти об этом прекрасном докторе! Земля ему пухом! Вечная память! Соболезнования родным! (Валентина Семенова)

- Светлая память! Врач был от бога... Маленькой была на приёме у него и то хорошо его помню (Екатерина Гадоева)

- Спасибо ему - в своё время спас мне ногу, когда я порвал мышцы, упав с дерева, и всё болталось на коже. Жаль, что таких врачей осталось мало (Владислав Самсоненко)

- Светлая память! Я в детстве у него лечилась и со своими детьми приходила на приём. Прекрасный врач!!! (Елена Шарапенкова)