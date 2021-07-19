Ушел из жизни Аркадий Ген

Гатчинская
КМБ выражает глубокие соболезнования родным и близким Аркадия Соломоновича.
Память о нем сохранится в сердцах сотен медиков и жителей нашего города.
Аркадий
Соломонович родился 29 ноября 1923 года в Опочке (ныне Псковская, тогда -
Ленинградская область). Родители и тети по папиной и маминой линиям были
врачами, да и жил он, по сути, в больнице, так что трудностей с выбором
профессии не было. Закончив 10-летку и отметив выпускной, 19 июня Аркадий Ген
приехал в Ленинград – выбирать институт и поступать. Но мирным планам помешала
война.
Сначала
была эвакуация, в декабре 1941 он был призван на службу и военкомата и
направлен в радисты. После окончания курсов Аркадий Соломонович попал в
радиотелеграфисты 2-й батареи 297-го отдельного дивизиона 63-го гвардейского
минометного полка, затем – на Карельский фронт, где прослужил 2,5 года
радиотелеграфистом на батарее, совершая боевые вылазки с реактивными
установками залпового огня, всем известными «Катюшами». Во время наступления
наших войск на Масельском направлении был ранен и эвакуирован в медсанбат.
Затем
были училище связи в Саратове, курсы усовершенствования офицерского состава
связи Красной Армии в Киеве, где Аркадий Ген и встретил День Победы. Потом -
служба в Кандалакше командиром радиовзвода стрелкового полка, 8 лет службы в
Заполярье, и наконец Клайпеда, откуда в 1955-м Аркадий Соломонович вышел на
военную пенсию. В 1956-м он вернулся в Ленинград и поступил в педиатрический
институт, после его окончания 2 года работал в больнице в Великих Луках, а 1
июня 1964 года пришел в Гатчинскую ЦРБ детским хирургом. Около 20 лет Аркадий
Ген работал в стационаре - дежурил, оперировал - и вел прием в детской
консультации. С возрастом от работы в стационаре пришлось отказаться и Аркадий
Соломонович остался работать только в детской поликлинике. «Сколько детей через
меня прошло, не сосчитать, особенно в поликлинике – и по травме, и по хирургии…
Но ничего, справлялись. И борьбы, и побед по медицинской части было много. В
них и прошла жизнь» - вспоминал он пару месяцев назад, в канун Праздника
Победы.
Аркадий
Ген - капитан медицинской службы, награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», Орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
Он отдал Гатчинской больнице почти 40 лет: придя в 1964-м, ушел на пенсию в
2003-м, в возрасте 80 лет.
Узнав
о печальном известии, гатчинцы оставляют соболезнования на странице Гатчинской
КМБ:
- Прекрасный
врач, замечательный человек! Все гатчинцы помнят его -и будучи детьми, и
родителями!!!Этот человек -целая история и нашей страны, и области, и нашего
любимого города! Светлая память ему! (Людмила Тептина)
- Мой
Учитель. Замечательный и интересный человек, отличный Врач. Работала с ним в
одном кабинете 33 года. Знакома с ним 50 лет. Светлая память! (Тамара Родионова)
- Доктор
был от бога! Столько к нему хожено было со своими мальчишками, спортивные
травмы одолевали... Пусть земля ему будет пухом! (Луиза Шайхатарова)
- Только
хорошее в памяти об этом прекрасном докторе! Земля ему пухом! Вечная память!
Соболезнования родным! (Валентина Семенова)
- Светлая
память! Врач был от бога... Маленькой была на приёме у него и то хорошо его
помню (Екатерина Гадоева)
- Спасибо
ему - в своё время спас мне ногу, когда я порвал мышцы, упав с дерева, и всё
болталось на коже. Жаль, что таких врачей осталось мало (Владислав Самсоненко)
- Светлая
память! Я в детстве у него лечилась и со своими детьми приходила на приём.
Прекрасный врач!!! (Елена Шарапенкова)