В Гатчине и районе – 19 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 19 жителей
Гатчины и района в следующих населенных пунктах:
- Гатчина – 12
- Меньково – 1
- Сиверский – 1
- Вырица – 1
- Терволово – 1
- Малые Колпаны – 1
- Большие Колпаны – 1
- Жабино – 1
Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная
инфекция была подтверждена у 7285 человек, 6362 – 87,3% – выздоровели,
скончались 329 человек.
В Ленинградской области за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 53169 человек, 45763 поправились, 1964 заболевших
скончались.
Самым надежным способом защиты от коронавирусной
инфекции является вакцинация. В Ленинградской области вакцинировано 363046 человек.
За последние сутки привились 2129 жителей области. В регион поставлено 431389 доз
вакцины.
В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от
COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В
Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать: во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении
врачей общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской
городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево.
Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак»
(Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день –
компонент II в дозе 0,5 мл также внутримышечно.
По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ:
8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись
на вакцинацию против COVID-19 препаратами:
- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против
COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и
биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее
14 дней).
- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на
основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром
исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.
Вводится двукратно с интервалом 14 дней).
Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость
носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Имеются противопоказания. Перед прививками проводится
медицинский осмотр.
Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo