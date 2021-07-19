В Гатчине и районе – 19 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 19 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 12

- Меньково – 1

- Сиверский – 1

- Вырица – 1

- Терволово – 1

- Малые Колпаны – 1

- Большие Колпаны – 1

- Жабино – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 7285 человек, 6362 – 87,3% – выздоровели, скончались 329 человек.

В Ленинградской области за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 53169 человек, 45763 поправились, 1964 заболевших скончались.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Ленинградской области вакцинировано 363046 человек. За последние сутки привились 2129 жителей области. В регион поставлено 431389 доз вакцины.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также внутримышечно.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.

Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo