Гатчинская легкоатлетка – победитель Кубка России

Спортсмены соревновались в разных дисциплинах. Татьяна Ермаченкова защищала честь Ленинградской области в дисциплине «прыжок в высоту».

В упорной борьбе, несмотря на проливной дождь, Татьяна стала победительницей с результатом 1 м 88 см.

Второе место поделили спортсменки из Москвы и Краснодарского края.

В командном зачете в Кубке России (вторая лига) Ленинградская область заняла третье место с результатом 54 очка. На втором месте – Тверская область – 57 очков. Победитель – Орловская область – набрала 92 очка.