Гатчинская легкоатлетка – победитель Кубка России

Спортсмены соревновались в разных дисциплинах. Татьяна
Ермаченкова защищала честь Ленинградской области в дисциплине «прыжок в высоту».
В упорной борьбе, несмотря на проливной дождь,
Татьяна стала победительницей с результатом 1 м 88 см.
Второе место поделили спортсменки из Москвы и
Краснодарского края.
В командном зачете в Кубке России (вторая лига)
Ленинградская область заняла третье место с результатом 54 очка. На втором
месте – Тверская область – 57 очков. Победитель – Орловская область – набрала
92 очка.