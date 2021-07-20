Гатчинская легкоатлетка – победитель Кубка России

Гатчинская легкоатлетка – победитель Кубка России

В Брянске 16-19 июля на стадионе «Десна» прошел Кубок России по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 63 регионов, в их числе Татьяна Ермаченкова из Гатчины.

Рубрики : Спорт     20 Jul 2021

Спортсмены соревновались в разных дисциплинах. Татьяна Ермаченкова защищала честь Ленинградской области в дисциплине «прыжок в высоту».

В упорной борьбе, несмотря на проливной дождь, Татьяна стала победительницей с результатом 1 м 88 см.

Второе место поделили спортсменки из Москвы и Краснодарского края.

В командном зачете в Кубке России (вторая лига) Ленинградская область заняла третье место с результатом 54 очка. На втором месте – Тверская область – 57 очков. Победитель – Орловская область – набрала 92 очка.

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