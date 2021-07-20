«Привычка к занятиям»: походная мебель Павла I

«Привычка к занятиям»: походная мебель Павла I

В Гатчинском дворце открылась новая выставка одного экспоната «Привычка к занятиям». На этот раз в экспозиции представлены сразу два предмета - кресло и стол Павла I из комплекта складной походной мебели, которой он пользовался во время путешествий или военных манёвров.

Рубрики : Культура     20 Jul 2021

Экспозиция «Привычка к занятиям» - вторая в серии выставок одного экспоната, подготовленных в музее-заповеднике «Гатчина» в 2021 году, объявленном в музее Годом Павла Первого в честь 225-летия воцарения императора и 225-летия присвоения Гатчине статуса города.

Стол и кресло красного дерева были изготовлены в конце XVIII века, в мастерской Христиана Мейера в Санкт-Петербурге, специально для императора. Это редкий тип складной мебели, которая сохранилась в единственном экземпляре.

Ножки стола подгибаются внутрь и фиксируются пружинами, превращая стол в ящик. В одном из отделений этого ящика помещается сложенное кресло, а в другом – письменные принадлежности.

Небольшое кресло простой формы обито зелёным бархатом. На его спинке вышит вензель Павла I. В сложенном виде кресло представляет собою компактный короб размером 50 на 50 см, который с лёгкостью помещается внутри стола.

История появления этого комплекта в Гатчине такова. После смерти Павла I вдовствующая императрица Мария Фёдоровна перевезла в Гатчинский дворец из Михайловского замка дорогие её сердцу предметы, принадлежавшие супругу. Своеобразный «мемориал» она разместила в бывших личных комнатах Павла I на первом этаже Центрального корпуса Гатчинского дворца. В августе 1841 года сын Павла Петровича и Марии Фёдоровны, император Николай I распорядился добавить в Овальный кабинет отремонтированный комплект складной походной мебели из стола и кресла.

На выставке, подготовленной в сотрудничестве со специалистами бюро музейной сценографии «Метаформа», на мультимедийном экране можно увидеть процесс складывания и кресла, и стола, а также подготовку их к работе.

Выставка одного экспоната «Привычка к занятиям» продлится в ГМЗ «Гатчина» до конца сентября. Вход на выставку – по билету в Гатчинский дворец.

Фото: ГМЗ «Гатчина»

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