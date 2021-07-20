«Привычка к занятиям»: походная мебель Павла I

Экспозиция «Привычка к занятиям» - вторая в серии
выставок одного экспоната, подготовленных в музее-заповеднике «Гатчина» в 2021
году, объявленном в музее Годом Павла Первого в честь 225-летия воцарения
императора и 225-летия присвоения Гатчине статуса города.
Стол и кресло красного дерева были изготовлены в
конце XVIII века, в мастерской Христиана Мейера в Санкт-Петербурге, специально
для императора. Это редкий тип складной мебели, которая сохранилась в
единственном экземпляре.
Ножки стола подгибаются внутрь и фиксируются
пружинами, превращая стол в ящик. В одном из отделений этого ящика помещается
сложенное кресло, а в другом – письменные принадлежности.
Небольшое кресло простой формы обито зелёным бархатом. На его спинке вышит вензель Павла I. В сложенном виде кресло представляет собою компактный короб размером 50 на 50 см, который с лёгкостью помещается внутри стола.
История появления этого комплекта в Гатчине такова.
После смерти Павла I вдовствующая императрица Мария Фёдоровна перевезла в
Гатчинский дворец из Михайловского замка дорогие её сердцу предметы,
принадлежавшие супругу. Своеобразный «мемориал» она разместила в бывших личных
комнатах Павла I на первом этаже Центрального корпуса Гатчинского дворца. В
августе 1841 года сын Павла Петровича и Марии Фёдоровны, император Николай I
распорядился добавить в Овальный кабинет отремонтированный комплект складной
походной мебели из стола и кресла.
На выставке, подготовленной в сотрудничестве со
специалистами бюро музейной сценографии «Метаформа», на мультимедийном экране
можно увидеть процесс складывания и кресла, и стола, а также подготовку их к работе.
Выставка одного экспоната «Привычка к занятиям»
продлится в ГМЗ «Гатчина» до конца сентября. Вход на выставку – по билету в
Гатчинский дворец.
Фото: ГМЗ «Гатчина»