Гатчинская полиция – на 5 месте

Среди районов Ленинградской области по итогам первых
шести месяцев УМВД России по Гатчинскому району занимает 5 место с итоговой оценкой 58,81 балла.
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Сотрудники гатчинской полиции подвели итог работы за первое полугодие. В целом, удалось обеспечить контроль оперативной обстановки, добиться стабильности общественно-политической ситуации в районе и решить задачи, определенные директивой МВД.
Среди районов Ленинградской области по итогам первых
шести месяцев УМВД России по Гатчинскому району занимает 5 место с итоговой оценкой 58,81 балла.
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