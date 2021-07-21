Гатчинская полиция – на 5 месте

Гатчинская полиция – на 5 месте

Сотрудники гатчинской полиции подвели итог работы за первое полугодие. В целом, удалось обеспечить контроль оперативной обстановки, добиться стабильности общественно-политической ситуации в районе и решить задачи, определенные директивой МВД.

Рубрики : Правопорядок     21 Jul 2021

Среди районов Ленинградской области по итогам первых шести месяцев УМВД России по Гатчинскому району занимает 5 место с итоговой оценкой 58,81 балла.

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