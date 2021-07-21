«Сетка для пластика, синий для бумаги, красный для стекла»

«Сетка для пластика, синий для бумаги, красный для стекла»

- первыми эти нехитрые правила предстоит запомнить жителям деревни Большие Тайцы Гатчинского района, которая присоединилась к программе раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Рубрики : Общество     21 Jul 2021

Сегодня в рамках совета глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского района была представлена первая площадка, оборудованная по новым требованиям в деревне Большие Тайцы. Примечательно, что сама площадка также сделана из переработанного материала. На площадке установлены контейнеры для сбора бумаги – синего цвета, стекла – красного цвета и пластика – сетка, а также два контейнера для сбора ТКО, в том числе крупногабаритного.

Пример Таицкого поселения будут перенимать в Сиверском и Вырице. До 1 августа планируется установить 120 контейнеров.

В Гатчине на сегодня уже установлено 50 контейнеров для сбора пластика.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района

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