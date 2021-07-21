«Сетка для пластика, синий для бумаги, красный для стекла»

Сегодня
в рамках совета глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского
района была представлена первая площадка, оборудованная по новым требованиям в
деревне Большие Тайцы. Примечательно, что сама площадка также сделана из
переработанного материала. На площадке установлены контейнеры для сбора бумаги –
синего цвета, стекла – красного цвета и пластика – сетка, а также два
контейнера для сбора ТКО, в том числе крупногабаритного.
Пример
Таицкого поселения будут перенимать в Сиверском и Вырице. До 1 августа
планируется установить 120 контейнеров.
В Гатчине
на сегодня уже установлено 50 контейнеров для сбора пластика.
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района