Студент-наркосбытчик

16-го июля сотрудники патрульно-постовой службы полиции при патрулировании маршрута на улице Сойту задержали за совершение административного правонарушения 17-летнего Игоря С., учащегося 1-го курса филиала ГИЭФПТ. Задержанный сообщил, что пришел проверить «закладки», которые сделал раньше. В ходе осмотра места происшествия подросток указал места, где спрятал наркотики. Полицейские изъяли два свертка, в которых, по словам студента, находилось наркотическое вещество «соль».

Свертки отправили на химическое исследование. Согласно заключению эксперта, смесь содержит синтетический наркотик общей массой более грамма. Размер является значительным для данного вида наркотического средства.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотического вещества. Наркосбытчика поместили в изолятор временного содержания.

Днем ранее, патрулируя ту же улицу Сойту, полицейские задержали за административное правонарушение 34-летнего Руслана К., не работающего, судимого, у которого изъяли сверток с подозрительным веществом. Как показала экспертиза, в свертке находилось наркотическое средство массой около грамма. Возбуждено уголовное дело. Гражданин К. находится под подпиской о невыезде.