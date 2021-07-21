В Гатчине и районе – 26 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 26 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 6
- Тайцы
– 1
-
Суйда – 1
-
Кобралово – 1
- Сиверский
– 4
-
Вырица – 4
-
д. Ивановка Пудостьского поселения – 1
-
Лампово – 1
-
Старые Низковицы – 2
-
Новый Учхоз – 2
-
Новый Свет – 1
-
Дружная Горка – 1
-
Семрино – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7340 человек, 6379 – 86,9% – выздоровели, скончались 329 человек.
В
Ленинградской области по данным на 21 июля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 53657 человек, 45916 поправились, 1989 заболевших
скончались.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По
данным на 20-е июля, в Ленинградской области вакцинирован 375021 человек. За
сутки привился 12081 житель области. В регион поставлено 432198 доз вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом
Верево.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.