Мировые гонщики соберутся в Ленинградской области

Мировые гонщики соберутся в Ленинградской области

Ленинградская область готовится принять третий этап Российской Серии Кольцевых Гонок. Чемпионат, Кубок и Первенство России пройдут 24 и 25 июля на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области.

Рубрики : Спорт     22 Jul 2021

Во всех семи классах Российской серии кольцевых гонок примут участие многократные чемпионы России и Европы, а также амбициозные дебютанты ─ всего порядка 70 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ленинградской и Московской областей, Чеченской республики, Республики Татарстан, Краснодарского края и других регионов России. 

 Напомним, что автодром «Игора Драйв» – уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. В 2023 году «Игора Драйв» планирует принять на своей территории гонки «Формулы-1».

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