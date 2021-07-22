Мировые гонщики соберутся в Ленинградской области

Во всех семи классах Российской серии кольцевых гонок примут участие многократные чемпионы России и Европы, а также амбициозные дебютанты ─ всего порядка 70 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ленинградской и Московской областей, Чеченской республики, Республики Татарстан, Краснодарского края и других регионов России.

Напомним, что автодром «Игора Драйв» – уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. В 2023 году «Игора Драйв» планирует принять на своей территории гонки «Формулы-1».