Мировые гонщики соберутся в Ленинградской области

Во всех семи классах
Российской серии кольцевых гонок примут участие многократные чемпионы России и
Европы, а также амбициозные дебютанты ─ всего порядка 70 спортсменов из
Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Сочи,
Ленинградской и Московской областей, Чеченской республики, Республики
Татарстан, Краснодарского края и других регионов России.
Напомним, что автодром «Игора Драйв» –
уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. В 2023
году «Игора Драйв» планирует принять на своей территории гонки «Формулы-1».