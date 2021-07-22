Позитивная нейрографика для «серебряного» возраста

Гатчинская школа третьего возраста вошла в число 36 некоммерческих организаций, которые получат грант губернатора Ленинградской области.

Свой проект на конкурс губернаторских грантов представила участница ШТВ Татьяна Порох. У этого проекта необычное название - «Активное долголетие с нейрографикой». Так же будет называться новый инновационный курс в очередном учебно-образовательном сезоне Гатчинской школы третьего возраста. Проект направлен на социально-психологическую адаптацию пожилых людей 60+, в условиях пандемии Ковид-19 перенесших заболевание и вынужденную изоляцию.

Как утверждает создатель метода Павел Пискарёв, нейрографика — это творческий метод трансформации мира. Это инструмент решения психологических задач графическим способом. Оказывается, с помощью простых геометрических фигур и линий можно выразить переживания, конфликты, острую проблему и позитивные цели. И не просто выразить, а трансформировать в позитив, гармонию, решение, достижение.

В рамках проекта в Гатчинском районе на базе Школы третьего возраста и на городских площадках Совета ветеранов будут проведены ознакомительные презентации и мастер-классы по методу нейрографики, желающие смогут пройти курс занятий, а также будут организованы индивидуальные занятия на дому для маломобильных людей. Курс с применением метода нейрографики положительно повлияет на психическое здоровье пожилых людей, уверены его разработчики.