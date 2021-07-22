Позитивная нейрографика для «серебряного» возраста

Гатчинская
школа третьего возраста вошла в число 36 некоммерческих организаций, которые
получат грант губернатора Ленинградской области.
Свой
проект на конкурс губернаторских грантов представила участница ШТВ Татьяна
Порох. У этого проекта необычное название - «Активное долголетие с
нейрографикой». Так же будет называться новый инновационный курс в очередном
учебно-образовательном сезоне Гатчинской школы третьего возраста. Проект направлен на социально-психологическую
адаптацию пожилых людей 60+, в условиях пандемии Ковид-19 перенесших
заболевание и вынужденную изоляцию.
Как
утверждает создатель метода Павел Пискарёв, нейрографика — это творческий метод
трансформации мира. Это инструмент решения психологических задач графическим
способом. Оказывается, с помощью простых геометрических фигур и линий можно
выразить переживания, конфликты, острую проблему и позитивные цели. И не просто
выразить, а трансформировать в позитив, гармонию, решение, достижение.
В
рамках проекта в Гатчинском районе на базе Школы третьего возраста и на
городских площадках Совета ветеранов будут проведены ознакомительные презентации
и мастер-классы по методу нейрографики, желающие смогут пройти курс занятий,
а также будут организованы индивидуальные занятия на дому для маломобильных
людей. Курс с применением метода нейрографики положительно повлияет на
психическое здоровье пожилых людей, уверены его разработчики.