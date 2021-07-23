Гатчина торговая: исторические параллели

Гатчинцам есть чем гордиться. Потребительский рынок Гатчинского района представляет собой динамично развивающуюся отрасль. Накануне праздника любопытные исторические параллели провели сотрудники отдела малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Гатчинского района совместно с музеем истории города Гатчины.

В этом году Гатчина стала столицей Ленинградской области, а сам город отмечает 225-летие. Именно присвоение Гатчине статуса города способствовало быстрому развитию гатчинской торговли.

Начало было положено во времена правления Павла I с организации «Хлебных магазинов» - хранилищ для зерна на территории Круглой риги и соляного магазина, здание которого было возведено в 1800 году архитектором А.Д. Захаровым на Красноармейском проспекте, на территории бывшей обувной фабрики. Также для хранения соли был построен специальный каменный дом. Сегодня в этом здании расположена площадка бизнес-инкубатора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина».

Центром торговли Гатчины был Гостиный двор, располагавшийся на территории современного Центра творчества юных. Впоследствии эту площадь назвали Базарной…

С развитием города развивалась и торговля. Центром торговли стала улица Соборная. Одной из знаменитых фигур был купец 3-й гильдии Поликарп Прокофьевич Варгин. В доме на Соборной, где ныне действует ресторан «Арсенал», Поликарпом Прокофьевичем был организован погреб для продажи «лучшего сорта вейновой водки, виноградных вин, английского пива, кофе, чая, шоколада и табаку».

Напротив здания купца Варгина расположено двухэтажное каменное здание, вплотную к которому примыкает одноэтажное строение. Одноэтажная часть использовалась для торговли. Здесь были рыбный, мануфактурный и чайный магазины.

В помещениях, где работает магазин «Как сыр в масле», раньше был кинотеатр «Паризьен», а в здании ресторана «Пхали-Хинкали» - магазин «Взаимная польза» (готовое верхнее платье и прием заказов). Нижние этажи здания, где находится кафе «Цех 85», всегда использовались под магазины. В 1876 году здесь открылась первая частная типография Неймана, в 1910-х - модный и аптекарский магазины.

Напротив, в помещениях, где работает кафе «Часы», в 1906 году можно было купить номера первой городской газеты «Гатчинский листок» - печатного органа местного отделения конституционно-демократической партии.

В 1908-1909 году был построен дом Экономического общества офицеров Гвардейского корпуса. Здесь по доступным ценам можно было приобрести продовольственные и промышленные товары. Сегодня в нем размещается магазин «Центральный».

Напротив него располагался Дом Лытикова. Это был первый магазин рекламных открыток, на которых были изображены предприятия торговли Гатчины. Рекламные открытки печатали в Гатчинской типографии специально для рассылки по всей стране.

В доме потомственного почетного гражданина Ивана Ивановича Будунова, помимо магазинов и мастерских, размещалась фотомастерская, принадлежащая сыну известного в старой Гатчине фотографа Алексея Федоровича Борисова. Позднее здесь размещался магазин №2 Военно-потребительского общества 11-й артиллерийской дивизии и парфюмерный магазин. В наши дни в нижнем этаже здания работает книжный магазин ООО «Книги».

На улице Соборной также размещались лавки мастеров, парикмахерская, корсетная мастерская мадмуазель Клячко, чулочная мастерская, кинотеатр «Модерн», чайный магазин, булочная и кондитерская фирмы «Русская булочная», а также магазин канцелярских принадлежностей.

Первое такси Гатчины и ремонт велосипедов работали в здании на улице Соборной, д. 20.

Проходят столетия, меняются названия магазинов и кафе, ассортимент товаров, а традиции Гатчины торговой продолжаются. На территории, прилегающей к Дворцовому парку, расположено одно из старейших предприятий общественного питания – ресторан «Дубок», который в 2021 году получило новый облик. В ресторане разработано меню «по-гатчински» с подачей блюд, которые откушивал Павел I.

В городе работает единственный в своем формате магазин «Сделано в Гатчине», реализующий продукцию исключительно местных производителей - из Гатчины и района.