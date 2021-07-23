Гатчина торговая: исторические параллели

Гатчинцам есть чем
гордиться. Потребительский рынок Гатчинского района представляет собой
динамично развивающуюся отрасль. Накануне праздника любопытные исторические
параллели провели сотрудники отдела малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Гатчинского района совместно с музеем истории города Гатчины.
В этом году Гатчина стала
столицей Ленинградской области, а сам город отмечает 225-летие. Именно
присвоение Гатчине статуса города способствовало быстрому развитию гатчинской
торговли.
Начало было положено во
времена правления Павла I с организации «Хлебных магазинов» - хранилищ для
зерна на территории Круглой риги и соляного магазина, здание которого было
возведено в 1800 году архитектором А.Д. Захаровым на Красноармейском проспекте,
на территории бывшей обувной фабрики. Также для хранения соли был построен
специальный каменный дом. Сегодня в этом здании расположена площадка
бизнес-инкубатора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства -
микрокредитная компания МО «Город Гатчина».
Центром торговли Гатчины
был Гостиный двор, располагавшийся на территории современного Центра творчества
юных. Впоследствии эту площадь назвали Базарной…
С развитием города
развивалась и торговля. Центром торговли стала улица Соборная. Одной из
знаменитых фигур был купец 3-й гильдии Поликарп Прокофьевич Варгин. В доме на
Соборной, где ныне действует ресторан «Арсенал», Поликарпом Прокофьевичем был
организован погреб для продажи «лучшего сорта вейновой водки, виноградных вин,
английского пива, кофе, чая, шоколада и табаку».
Напротив здания купца
Варгина расположено двухэтажное каменное здание, вплотную к которому примыкает
одноэтажное строение. Одноэтажная часть использовалась для торговли. Здесь были
рыбный, мануфактурный и чайный магазины.
В помещениях, где
работает магазин «Как сыр в масле», раньше был кинотеатр «Паризьен», а в здании
ресторана «Пхали-Хинкали» - магазин «Взаимная польза» (готовое верхнее платье и
прием заказов). Нижние этажи здания, где находится кафе «Цех 85», всегда
использовались под магазины. В 1876 году здесь открылась первая частная
типография Неймана, в 1910-х - модный и аптекарский магазины.
Напротив, в помещениях,
где работает кафе «Часы», в 1906 году можно было купить номера первой городской
газеты «Гатчинский листок» - печатного органа местного отделения
конституционно-демократической партии.
В 1908-1909 году был
построен дом Экономического общества офицеров Гвардейского корпуса. Здесь по
доступным ценам можно было приобрести продовольственные и промышленные товары.
Сегодня в нем размещается магазин «Центральный».
Напротив него
располагался Дом Лытикова. Это был первый магазин рекламных открыток, на
которых были изображены предприятия торговли Гатчины. Рекламные открытки
печатали в Гатчинской типографии специально для рассылки по всей стране.
В доме потомственного
почетного гражданина Ивана Ивановича Будунова, помимо магазинов и мастерских,
размещалась фотомастерская, принадлежащая сыну известного в старой Гатчине
фотографа Алексея Федоровича Борисова. Позднее здесь размещался магазин №2
Военно-потребительского общества 11-й артиллерийской дивизии и парфюмерный
магазин. В наши дни в нижнем этаже здания работает книжный магазин ООО «Книги».
На улице Соборной также
размещались лавки мастеров, парикмахерская, корсетная мастерская мадмуазель
Клячко, чулочная мастерская, кинотеатр «Модерн», чайный магазин, булочная и
кондитерская фирмы «Русская булочная», а также магазин канцелярских
принадлежностей.
Первое такси Гатчины и
ремонт велосипедов работали в здании на улице Соборной, д. 20.
Проходят столетия,
меняются названия магазинов и кафе, ассортимент товаров, а традиции Гатчины
торговой продолжаются. На территории, прилегающей к Дворцовому парку,
расположено одно из старейших предприятий общественного питания – ресторан
«Дубок», который в 2021 году получило новый облик. В ресторане разработано меню
«по-гатчински» с подачей блюд, которые откушивал Павел I.
В городе работает
единственный в своем формате магазин «Сделано в Гатчине», реализующий продукцию
исключительно местных производителей - из Гатчины и района.