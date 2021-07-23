Раскрыто дело трёх бомжей

…Владелец жигулей оставил свою «семерку» на парковке на Ленинградской улице и ездил на другой машине. Вечером после работы ему пришло сообщение от приятеля, который проходил мимо и увидел, что дверь «семерки» открыта и рядом возятся бомжи. Один достает магнитолу и провода. От всех разит алкоголем. На вопрос, что происходит, мужчина, рывшийся в салоне, ответил: «Хозяин машины списал ее в утилизацию, завтра она окажется в металлоприемке, а нам он разрешил забрать оттуда все ценное».

Получив такое сообщение, хозяин ВАЗа спустился на улицу, подошел к своей машине и увидел следы воровских поползновений: водительская дверь открыта, из салона пропала магнитола стоимостью 1000 рублей, инструменты (гаечные и накидные ключи, отвертки), а под капотом отсутствует аккумулятор. Все это было не новое, дешевое, но общий ущерб, тем не менее, составил 4000 рублей. Сумма хоть и не являлась для хозяина «семерки» значительной, он решил выяснить, кто приделал ноги его имуществу.

Справился в пункте приема металла – туда преступники не обращались. Пошел на центральную площадь, люди рассказали, что трое человек подходили к водителям такси и предлагали купить магнитолу. Однако кто из таксистов купил, неизвестно.

Потерпевший обратился в полицию. Полицейские быстро доставили подозреваемых. Оказались знакомые все лица: местные выпивохи, которые постоянно толклись у «Пятерочки» и забирали там просроченные продукты. Задержанные сознались и, в конечном итоге, вернули 4000 рублей.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые рассказали, как все произошло. Дело было вечером, выпить было нечего. Три бомжа – Фартовый, Хохол и Рыжий пили водку около «Пятерочки». Когда допили, пошли к своей ночлежке – в бывшему вытрезвителю, который напротив. Увидели припаркованный ВАЗ-21074 темно-синего цвета. Заглянули внутрь и обнаружили в салоне магнитолу. Деньги у бомжей кончились, а выпить хотелось еще. Хохол предложил стащить магнитолу. Фартовый и Рыжий согласились и встали на стреме. Машина оказалась не заперта. Хохол дернул ручку водительской двери, залез в салон автомобиля и вытащил магнитолу. Заодно взяли инструмент и аккумулятор.

Пошли в сторону Дома культуры, увидели таксиста и предложили ему магнитолу за 300 рублей. Таксист купил. Как его звали, они не знают – он не представился. На вырученные средства купили водки.

Злоумышленникам предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ. Один из них – 45-летний Владимир Т., он же Фартовый, дважды судим. Первый раз в Архангельской области он получил восемь лет колонии строгого режима за разбой и грабеж. Через 12 лет Гатчинский городской суд приговорил его к шести с половиной годам за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Но через два года Тосненский суд выпустил его на свободу – условно-досрочно. Гражданин Т. женат, у него среднее профессиональное образование.

По заключению комиссии экспертов, два фигуранта этого дела страдают алкогольной зависимостью второй стадии. Во время совершения преступления все были пьяны, но это не лишало их способности понимать противоправность и наказуемость своих действий.

Рыжий – Александр Т., кроме того, обвиняется в убийстве пожилого мужчины.

Старший следователь следственного отдела по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области Азамат Алакаев окончил уголовное дело производством. Участь обвиняемых будет решать суд.



