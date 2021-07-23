В Гатчине и районе – 19 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 19 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 9
- Тайцы
– 2
-
Вырица – 2
- Белогорка
– 1
-
Старые Низковицы – 1
- Антелево
– 1
-
Дружная Горка – 1
-
Покровка – 1
-
д. Ижора (Веревское поселение) – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7381 человека, 6399 – 86,7% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 23 июля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 54149 человек, 46079 поправились, 2011 заболевших
скончались.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По
данным на 22-е июля, в Ленинградской области вакцинировано 380737 человек. За
сутки привилось 12596 жителей области. В регион поставлено 450498 комплектов вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и в Малом
Верево.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических
препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.