Где завтра 27 июля отключат свет?

Где завтра 27 июля отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     26 Jul 2021

27.07.2021г. с 05.00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Тяглино

 

27.07.2021г. с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Истинка

 

27- 28.07.2021г. с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино

д. Новая

 

27.07.2021г. с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Чаща

 

27.07.2021г. с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши: СНТ “Рассвет”, пер. Южный, частично ч/с.

д. Покровская

 

27.07.2021г. с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Симанково

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