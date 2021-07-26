Где завтра 27 июля отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
26 Jul 2021
27.07.2021г. с 05.00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д.
Тяглино
27.07.2021г. с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Истинка
27- 28.07.2021г. с 10:00 до
17:00
Елизаветинское СП:
п.
Елизаветино
д.
Новая
27.07.2021г.
с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
п. Чаща
27.07.2021г. с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши: СНТ “Рассвет”,
пер. Южный, частично ч/с.
д. Покровская
27.07.2021г. с 10:00 до
17:00
Дружногорское ГП:
д. Симанково
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