Новое оборудование для онкодиспансера

Новое оборудование для онкодиспансера

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение. Борьба с онкологическими заболеваниями» в операционных ЛОКОД установили новые аппараты ИВЛ.

Рубрики : Здравоохранение     26 Jul 2021

«Умные» аппараты являются многофункциональным оборудованием с возможностью неинвазивной респираторной поддержки. Эта современная и более бережная технология позволяет обходиться без интубации (то есть не нужно вставлять трубку в дыхательное горло). Соответственно, не требуется и седация, не нужно вводить пациента в медикаментозную кому. Все это значительно сокращает риск стандартных респираторных осложнений.

 В сложных случаях аппарат выдает сигнал тревоги, что позволяет врачу сразу же помочь пациенту, оптимизировав настройки под его нужды. Такой индивидуальный и точный подход обеспечивает ранний переход пациента на самостоятельное дыхание и сокращение сроков пребывания на ИВЛ – как в реанимации, так и в самом диспансере. Стоимость такого аппарата составляет 4,6 млн рублей.

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