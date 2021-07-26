Новое оборудование для онкодиспансера

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение. Борьба с онкологическими заболеваниями» в операционных ЛОКОД установили новые аппараты ИВЛ.
«Умные» аппараты являются многофункциональным
оборудованием с возможностью неинвазивной респираторной поддержки. Эта
современная и более бережная технология позволяет обходиться без интубации (то
есть не нужно вставлять трубку в дыхательное горло). Соответственно, не
требуется и седация, не нужно вводить пациента в медикаментозную кому. Все это
значительно сокращает риск стандартных респираторных осложнений.
В сложных случаях аппарат выдает сигнал тревоги, что
позволяет врачу сразу же помочь пациенту, оптимизировав настройки под его
нужды. Такой индивидуальный и точный подход обеспечивает ранний переход
пациента на самостоятельное дыхание и сокращение сроков пребывания на ИВЛ – как
в реанимации, так и в самом диспансере. Стоимость такого аппарата составляет
4,6 млн рублей.
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