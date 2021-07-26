Новое оборудование для онкодиспансера

«Умные» аппараты являются многофункциональным оборудованием с возможностью неинвазивной респираторной поддержки. Эта современная и более бережная технология позволяет обходиться без интубации (то есть не нужно вставлять трубку в дыхательное горло). Соответственно, не требуется и седация, не нужно вводить пациента в медикаментозную кому. Все это значительно сокращает риск стандартных респираторных осложнений.

В сложных случаях аппарат выдает сигнал тревоги, что позволяет врачу сразу же помочь пациенту, оптимизировав настройки под его нужды. Такой индивидуальный и точный подход обеспечивает ранний переход пациента на самостоятельное дыхание и сокращение сроков пребывания на ИВЛ – как в реанимации, так и в самом диспансере. Стоимость такого аппарата составляет 4,6 млн рублей.