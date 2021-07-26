В Гатчине и районе – 22 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 22 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 7

- Рождествено – 2

- Никольское – 1

- Кобралово – 1

- Вырица – 2

- Малое Верево – 1

- Коммунар – 3

- Большое Рейзино – 1

- Новосиверская – 1

- Луйсковицы – 1

- Воскресенское – 1

- Поддубье – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 7443 человек, 6430 – 86,4% – выздоровели, скончались 343 человека.

В Ленинградской области по данным на 26 июля за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 54878 человек, 46324 поправились, 2044 заболевших скончались.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 25-е июля, в Ленинградской области вакцинировано 394280 человек. За сутки привилось 2896 жителей области. В регион поставлено 472698 комплектов вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.