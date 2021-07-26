В Гатчине и районе – 22 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 22 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 7
-
Рождествено – 2
- Никольское
– 1
-
Кобралово – 1
-
Вырица – 2
- Малое
Верево – 1
- Коммунар
– 3
- Большое
Рейзино – 1
- Новосиверская
– 1
- Луйсковицы
– 1
- Воскресенское
– 1
-
Поддубье – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7443 человек, 6430 – 86,4% – выздоровели, скончались 343 человека.
В
Ленинградской области по данным на 26 июля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 54878 человек, 46324 поправились, 2044 заболевших
скончались.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По
данным на 25-е июля, в Ленинградской области вакцинировано 394280 человек. За
сутки привилось 2896 жителей области. В регион поставлено 472698 комплектов вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом
Верево.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.