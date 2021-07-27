Алюминиевый профиль из Гатчины – для космоса и дома

Завод
алюминиевых строительных конструкций ООО «ЗАСК СПБ» был основан в 2007 году.
Сегодня он изготавливает алюминиевый профиль для многих отраслей промышленности.
В торговом центре, в офисах банков, в поликлиниках, на работе и дома человек постоянно
окружен продукцией ЗАСКа.
Алюминиевый
профиль востребован, начиная от космической сферы, - завод делает трубки для
спутников, заканчивая крупными объектами, зданиями из стекла и бетона. Этот же профиль
идет на отделку офисных перегородок. Сейчас их используют в постройке ковидных
госпиталей.
В
современной жизни алюминиевый профиль - часть нашего повседневного быта, но не
всегда замечается людьми, далекими от строительства. А когда делаешь ремонт, и
вот они - уровни, порожки, жалюзи, вентиляционные решетки. Он нужен не только
для отделочных работ, но и для современных окон и дверей. Он – повсюду!
Завод
ЗАСК находится на границе с промзоной микрорайона Мариенбург города Гатчины. В
июле в ходе выездного заседания совета глав администраций поселений Гатчинского
района завод посетили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и
глава Гатчинского района Виталий Филоненко. Вместе с ними в рамках рабочего
визита с предприятием познакомился депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк.
Экскурсию
по цехам провели учредитель ООО «ЗАСК СПБ» Владимир Епешин и генеральный
директор Константин Терещенко.
На
что сразу обращаешь внимание: действующее производство, серьезное оборудование,
работа с металлом, а кругом чистота – и на территории, и в цехах.
- Мы
- единственное предприятие на северо-западе России, производящее алюминиевые
профили, - рассказывает Владимир
Епешин. – Завод образцового европейского уровня. И вы, наверное, это уже
смогли оценить. У нас работает больше 100 человек, преимущественно молодёжь.
Хочу отметить, что все работники – жители Гатчинского района. Я делаю акцент на
этом потому, что знаю, насколько сложно с персоналом у других предприятий
района. Гатчинцы в большинстве своем работают в Петербурге.
Что
касается дальнейшего развития, то у предприятия есть все для увеличения объемов
производства: и ресурсы, и оборудование, и площади.
- Сейчас
работают два пресса. Один - круглосуточно, другой – наполовину. То есть,
имеется потенциал по увеличению объёмов производства. Свободные площади заняты
крупными промышленными компаниями-партнерами. Это две немецкие компании и завод
высотных конструкций «Новая высота». Таким образом, у нас вырос своего рода
Индустриальный парк, - отметил В. Епешин.
Все
производственные процессы и линии ЗАСК автоматизированы. Программы задают
роботам режим, специалисты контролируют параметры линий, качество на каждом
этапе проверяется ОТК.
Алюминий
поступает на завод в виде ровных столбов толщиной с небольшое дерево и идет на
предварительный нагрев в газовую печь. После этого робот нарезает его на
заготовки, которые затем направляются в специальный контейнер на прессе. Там
алюминий нагревается до 400 градусов, становится тягучим и под высоким
давлением выдавливается через матрицу (индивидуальную для каждого профиля),
далее выходит на линию, на которой два робота вытягивают и выпрямляют его до
стандартного размера. После остывания профиль нарезается по параметрам
заказчика.
-
На складе продукция не задерживается: работаем, как говорится, с колес, под
заказ, - поясняет начальник производства Сергей Литвинов, работающий на
предприятии уже 13 лет.
Все
оборудование на заводе европейских и мировых производителей. Оно позволяет
производить обработку профиля под самые разные цели. От простых – для
строительных уголков и труб, до сложных, применяемых в строительстве
пассажирских вагонов для железных дорог. РЖД – в числе заказчиков ЗАСК.
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Алюминиевые профили - очень востребованная продукция сейчас, и есть уверенность,
что так будет и в будущем. На прессовых линиях работают шесть бригад по пять человек.
Одна линия работает круглосуточно. В связи с увеличением числа заказов мы
сейчас формируем еще одну бригаду, чтобы вторая линия тоже работала день-ночь.
В планах - расширять складские помещения, - говорит начальник цеха.
В
цехе нельзя не обратить внимание на большие жизнерадостные «картины» прямо на
стенах. Такую память оставил о себе Юрий Чудновский, работавший начальником
склада. Он - член Гатчинского товарищества художников, военный пенсионер. Когда
линию запускали и делали рабочий проезд, Юрий Сергеевич предложил расписать
стены на тему живой природы. Его поддержали и теперь вспоминают добрым словом.
А
еще ЗАСК гордится своей историей, своими успехами, сотрудниками и
сподвижниками, социально-культурными проектами и устремлен в будущее.
Сразу
несколько экспозиций можно увидеть, побывав в офисной части здания. С
интересным дизайнерским решением представлены многочисленные образцы профиля,
которые делает завод, фотогалерея о становлении и развитии завода, а также эксклюзивная
выставка документов, посвященная истории мельницы Штакеншнейдера - объекта
культурного наследия федерального значения, расположенного недалеко от поселка
Пудость, на реке Ижоре.