Алюминиевый профиль из Гатчины – для космоса и дома

Завод алюминиевых строительных конструкций ООО «ЗАСК СПБ» был основан в 2007 году. Сегодня он изготавливает алюминиевый профиль для многих отраслей промышленности. В торговом центре, в офисах банков, в поликлиниках, на работе и дома человек постоянно окружен продукцией ЗАСКа.

Алюминиевый профиль востребован, начиная от космической сферы, - завод делает трубки для спутников, заканчивая крупными объектами, зданиями из стекла и бетона. Этот же профиль идет на отделку офисных перегородок. Сейчас их используют в постройке ковидных госпиталей.

В современной жизни алюминиевый профиль - часть нашего повседневного быта, но не всегда замечается людьми, далекими от строительства. А когда делаешь ремонт, и вот они - уровни, порожки, жалюзи, вентиляционные решетки. Он нужен не только для отделочных работ, но и для современных окон и дверей. Он – повсюду!

Завод ЗАСК находится на границе с промзоной микрорайона Мариенбург города Гатчины. В июле в ходе выездного заседания совета глав администраций поселений Гатчинского района завод посетили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава Гатчинского района Виталий Филоненко. Вместе с ними в рамках рабочего визита с предприятием познакомился депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк.

Экскурсию по цехам провели учредитель ООО «ЗАСК СПБ» Владимир Епешин и генеральный директор Константин Терещенко.

На что сразу обращаешь внимание: действующее производство, серьезное оборудование, работа с металлом, а кругом чистота – и на территории, и в цехах.

- Мы - единственное предприятие на северо-западе России, производящее алюминиевые профили, - рассказывает Владимир Епешин. – Завод образцового европейского уровня. И вы, наверное, это уже смогли оценить. У нас работает больше 100 человек, преимущественно молодёжь. Хочу отметить, что все работники – жители Гатчинского района. Я делаю акцент на этом потому, что знаю, насколько сложно с персоналом у других предприятий района. Гатчинцы в большинстве своем работают в Петербурге.

Что касается дальнейшего развития, то у предприятия есть все для увеличения объемов производства: и ресурсы, и оборудование, и площади.

- Сейчас работают два пресса. Один - круглосуточно, другой – наполовину. То есть, имеется потенциал по увеличению объёмов производства. Свободные площади заняты крупными промышленными компаниями-партнерами. Это две немецкие компании и завод высотных конструкций «Новая высота». Таким образом, у нас вырос своего рода Индустриальный парк, - отметил В. Епешин.

Все производственные процессы и линии ЗАСК автоматизированы. Программы задают роботам режим, специалисты контролируют параметры линий, качество на каждом этапе проверяется ОТК.

Алюминий поступает на завод в виде ровных столбов толщиной с небольшое дерево и идет на предварительный нагрев в газовую печь. После этого робот нарезает его на заготовки, которые затем направляются в специальный контейнер на прессе. Там алюминий нагревается до 400 градусов, становится тягучим и под высоким давлением выдавливается через матрицу (индивидуальную для каждого профиля), далее выходит на линию, на которой два робота вытягивают и выпрямляют его до стандартного размера. После остывания профиль нарезается по параметрам заказчика.

- На складе продукция не задерживается: работаем, как говорится, с колес, под заказ, - поясняет начальник производства Сергей Литвинов, работающий на предприятии уже 13 лет.

Все оборудование на заводе европейских и мировых производителей. Оно позволяет производить обработку профиля под самые разные цели. От простых – для строительных уголков и труб, до сложных, применяемых в строительстве пассажирских вагонов для железных дорог. РЖД – в числе заказчиков ЗАСК.

- Алюминиевые профили - очень востребованная продукция сейчас, и есть уверенность, что так будет и в будущем. На прессовых линиях работают шесть бригад по пять человек. Одна линия работает круглосуточно. В связи с увеличением числа заказов мы сейчас формируем еще одну бригаду, чтобы вторая линия тоже работала день-ночь. В планах - расширять складские помещения, - говорит начальник цеха.

В цехе нельзя не обратить внимание на большие жизнерадостные «картины» прямо на стенах. Такую память оставил о себе Юрий Чудновский, работавший начальником склада. Он - член Гатчинского товарищества художников, военный пенсионер. Когда линию запускали и делали рабочий проезд, Юрий Сергеевич предложил расписать стены на тему живой природы. Его поддержали и теперь вспоминают добрым словом.

А еще ЗАСК гордится своей историей, своими успехами, сотрудниками и сподвижниками, социально-культурными проектами и устремлен в будущее.

Сразу несколько экспозиций можно увидеть, побывав в офисной части здания. С интересным дизайнерским решением представлены многочисленные образцы профиля, которые делает завод, фотогалерея о становлении и развитии завода, а также эксклюзивная выставка документов, посвященная истории мельницы Штакеншнейдера - объекта культурного наследия федерального значения, расположенного недалеко от поселка Пудость, на реке Ижоре.



