«Детская площадка» под руководством ГИБДД

Особое внимание уделялось вопросам безопасности при катании на велосипедах, самокатах, гироскутерах. Детям напомнили, что пересекать проезжую часть в неположенных местах категорически запрещено. При движении не стоит пользоваться мобильным телефоном или слушать музыку и необходимо снимать наушники для полного контроля ситуации на дороге.

Полицейские рассказали ребятам о возможных опасных ситуациях, связанных с дорожными «ловушками», и объяснили, что припаркованные автомобили могут представлять не меньшую опасность, чем движущиеся, так как ограничивают обзор. Родителям инспекторы напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на верхней одежде, велосипедах и самокатах детей, а водителям – о важности соблюдения скоростного режима во дворах. Велосипедистам госавтоинспекторы вручили памятки.

В рамках профилактического мероприятия «Стань заметным на дороге» детям и родителям сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, провели беседы о соблюдении правил безопасного поведения на дороге в темное время суток. Дети и взрослые получили маленькие подарки, необходимые для того, чтобы стать заметнее.

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