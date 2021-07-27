«Детская площадка» под руководством ГИБДД

«Детская площадка» под руководством ГИБДД

Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Детская площадка». В разных районах города сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району общались с подрастающим поколением, объясняя, как правильно вести себя на проезжей части в сельской местности, а также в автомобиле, на улице и во дворе. Беседы проводились также на площадках вблизи самых крупных торговых центров – «Кубус» и «Пилот».

Рубрики : Правопорядок     27 Jul 2021

Особое внимание уделялось вопросам безопасности при катании на велосипедах, самокатах, гироскутерах. Детям напомнили, что пересекать проезжую часть в неположенных местах категорически запрещено. При движении не стоит пользоваться мобильным телефоном или слушать музыку и необходимо снимать наушники для полного контроля ситуации на дороге.

Полицейские рассказали ребятам о возможных опасных ситуациях, связанных с дорожными «ловушками», и объяснили, что припаркованные автомобили могут представлять не меньшую опасность, чем движущиеся, так как ограничивают обзор. Родителям инспекторы напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на верхней одежде, велосипедах и самокатах детей, а водителям – о важности соблюдения скоростного режима во дворах. Велосипедистам госавтоинспекторы вручили памятки.

В рамках профилактического мероприятия «Стань заметным на дороге» детям и родителям сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, провели беседы о соблюдении правил безопасного поведения на дороге в темное время суток. Дети и взрослые получили маленькие подарки, необходимые для того, чтобы стать заметнее.

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