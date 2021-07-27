«Детская площадка» под руководством ГИБДД

Особое внимание уделялось
вопросам безопасности при катании на велосипедах, самокатах, гироскутерах. Детям
напомнили, что пересекать проезжую часть в неположенных местах категорически
запрещено. При движении не стоит пользоваться мобильным телефоном или слушать
музыку и необходимо снимать наушники для полного контроля ситуации на дороге.
Полицейские рассказали
ребятам о возможных опасных ситуациях, связанных с дорожными «ловушками», и
объяснили, что припаркованные автомобили могут представлять не меньшую
опасность, чем движущиеся, так как ограничивают обзор. Родителям инспекторы
напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на верхней
одежде, велосипедах и самокатах детей, а водителям – о важности соблюдения
скоростного режима во дворах. Велосипедистам госавтоинспекторы вручили памятки.
В рамках профилактического
мероприятия «Стань заметным на дороге» детям и родителям сотрудники ГИБДД
напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, провели
беседы о соблюдении правил безопасного поведения на дороге в темное время
суток. Дети и взрослые получили маленькие подарки, необходимые для того, чтобы
стать заметнее.